„Златна значка“ ЗА ВЕРИЦУ КОВАЧЕВИЋ

Јуче је била додела јубиларног 50. признања „Златна значка“ које додељују Културно – просветна заједница Србије и Министарство спољних послова, а под покровитељством Министарства културе и информисања Репубике Србије. Једна од добитница овог високог признања, које се додељује за изузетан допринос у култури и ширење културе, уметности, науке и информисања, је и Верица Ковачевић, уредница Културно – образовног програма Културног центра Чачак.
Од 512 пријављених кандидата, изабрано је 54, а свечаност је одржана у Дому војске Србије. Добитници су присуствовали свечаности која сведочи о одговорности према култури, језику и образовању, што су вредности које су темељи сваког друштва.
-Заиста је велика част и одговорност добити овако значајну награду, и ово сматрам не само признањем за 25 година свог рада, већ и за Културни центар Чачак, чије је руководство увек препознало моје идеје и планове и јако сам им захвална на томе. Захвална сам што је награда у мојим рукама, али је и подстрек да све оно што нас очекује у будућности буде још боље и квалитетније – истакла је добитница награде Верица Ковачевић, уредница Културно – образовног програма КЦ Чачак.