РОТАРИ БАЛ, РЕТРОСПЕКТИВНО СА АУКЦИЈОМ

ХУМАНИТАРНО И СВЕЧАНО
Двадесет трећи рођендан Ротари клуба Чачак прослављен је традиционалним Ротари балом који се организује последњих десетак година. Домаћин скупа одржаног у петак, 5. децембра, у свечаној сали хотела „Београд“, био је Иван Радојевић, председник Ротари клуба Чачак који је поздравио госте и најавио службени део прославе у коме се осврнуо на резултате рада и планиране активности. Посебна добродошлица упућена је гостима, представницима Ротари клубова Тузла (БиХ), Краљева, Крагујевца и Сремске Митровице који су најавили њихово ново дружење за суботу у Засавици. Председници клубова Тузле и Чачка потписали су Меморандум о сарадњи на еколошком пројекту „Мали чувари природе“, а средства прикупљена на хуманитарној аукцији репродукције слике „Грачаница“ Надежде Петровић, намењена су за 39 чачанских беба које живе у стању социјалне потребе, а за њих не постоји програм исхране у оквиру Народне кухиње овдашњег Црвеног крста.
Радојевић је подсетио да Ротари клубови окупљају људе који су посвећени својим професијама, али се друже и имају жељу да служе локалној заједници и буду корисни у ширем смислу на нивоу дистрикта коме њихов Ротари клуб припада и захвалио на подршци Граду Чачку и представницима Завода за јавно здравље који су помогли организовање ове манифестације, као и суграђанима „Чачанима“ на сарадњи у заједничким активностима.
– Служење ни дружење нису ограничени на Ротари, већ на све људе који се тако осећају. Одувек су добри људи осећали снагу у себи и на неки начин се удруживали како би заједно и успешно допринели да њихово окружење буде макар мало боље и лепше место за живљење. То је сврха постојања нашег клуба и трудимо се да будемо што успешнији. Ротари фондација је кровна фондација и камен темељац за све активности Ротари клубова широм света. Једни од најважнијих алата које Ротари користи за остваривање својих циљева су глобални грантови. Ови грантови омогућавају ротаријанцима да реализују своје пројекте у партнерству са другим клубовима широм света, често уз подршку различитих организација, укључујући владине и невладине институције, привреднике и заједницу у целини. Током 2024. и 2025. године Ротари фондација је подржала више од 2.000 пројеката широм света у укупној вредности већој од 110 милиона долара. Додатно настављамо са напорима у искорењивању дечије парализе за коју се сваке године опредељује више од 50 милиона долара. То је глобална акција Rotari International-a већ годинама уназад и драго нам је да смо и ми у томе бар мало учествовали. Број глобалних грантова реализованих у нашем дистрикту, значи, Србија и Црна Гора, у последње три године је заиста био велики… Подсећамо, један од најбоље оцењених ротари пројеката био је управо пројекат Ротари клуба Чачак „Стоп ковид-19“, у коме смо пре пар година нашем Заводу за заштиту здравља донирали опрему за испитивање на hiv и остале болести, а уз подшку града, вредност читавог пројекта је износила више од 400 хиљада долара. То је нешто што увек као чланови клуба посебно истичемо, а остварили смо захваљујући нашој Весни Баур, и на то смо заиста поносни. Током 2025. имали смо доста активности захваљујући и др Нади Лазовић која је била активна на реализацији свих тих програма.
На прошлогодишњем Ротари балу прикупљена су средства за набавку професионалних фрула за Удружње „Етнос“ које је, такође, баштиник и чувар старе традиције. Прикупљене су књиге за Библиотеку „Анемија“ у Ивањици, као и за Црвени крст у Чачку. Као успомена на преминулу председницу организовани су „Дани Весне Баур“ уз помоћ Удружења „Надежда Петровић“, а намера је да та манифестација постане традиција, јер је, према речима Радојевића, Весна оставила неизбрисив траг у раду овог Ротари клуба. Чачански ротаријанци учествовали су новчаном донацијом у помоћи настрадалима у дискотеци у пожару у Кочанима у Македонији, обезбедили су средства за помоћ тешко оболелом ротаријанцу у Врању, за пријатеље из Удружења „Љубав на сеоски начин“ овог лета обезбеђена је професионална сушара за воће како би и они успели да се баве старим занатима и оживе те активности, навео је Радојевић. За пријатеља Владицу Сведа, активног члана који живи у Шведској, који је професионални тркач рели возила коме се од ове године придружио унук и кренуо дединим стопама, а већ је забележио значајне резултате, одлучено је да се донирају новчана средства за спровођење шампионских активности деде и унука, што је редак пример данас, сматра Радојевић. Чачански ротаријанци су помогли и многе акције пријатеља у Словенији, Македонији, Црној Гори и Србији.
ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ НА ПРОЈЕКТУ „МАЛИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ“
Меморандум о реализацији заједничког пројекта „Мали чувари природе“ са циљем развоја еколошке свести код младих, потписали су председници Ротари клубова Андрија Андрејевић из Тузле, основаног августа 1999. (комбиновани дистрикт 19/10 који окупља све Ротари клубове из Аустрије и БиХ) и Иван Радојевић из Чачка.
Ротаријанцима Тузле примарни су школство и образовање, потпуно су опремили 120 библиотека основних школа и стипендирали просечно десет до 15 ученика, а ове године похвалио је Андрејевић Ротари клуб Зеница који је стипендирао чак 50 студената. Ова два клуба реагују и „интервентно“, таква ситуација била је комплетно опремање кантоналне болнице у Бихаћу која је страдала у пожару, а од исте акције су опремљене и све друге болнице у чему су имали свесрдну помоћ пријатеља из Аустрије. Радили су и на ширењу ротаријанског покрета, оснивањем нових клубова Брчко (који је имао најстарији Ротари чартер 1938.), Лукавац и других. Андрејевић је говорио податке о граду коме гравитира око 900 хиљада становника и има историју дугу скоро две хиљаде година, указујући при том и на тривијалност која Тузлу прати, а то је чињеница да овај град нема ниједну зграду старију од 120 година, јер „плаћају цену рударства, све се руши, реновира“…
Показао је Андрејевић и урамљену фотографију Фарука Ибрахимовића, мајстора фотографије, њиховог члана, на којој се налази „помало надреални“ централни Трг слободе Града Тузле, који према његовом мишљењу, нема ни један једини ориганалан камен, на том тргу се налази зграда названа „Барок“, стара тек петнаестак година, што је пропратио коментаром:
– Ниједна зграда у овом граду нема ту патину старости, ми само памтимо да су оне биле ту… Овде, на слици је 2024. година, а вероватно ћемо наш градски трг за десет, петнаест година наново градити, рудници све поједоше. Ми немамо ту привилегију да имамо старије историјске артефакте…
АУКЦИЈА ЗА 39 БЕБА
Ове вечери су прикупљана средства за формирање првог локалног програма исхране беба у оквиру Народне кухиње Црвеног крста. Помоћ ће бити упућена породицама којима их Црвени крст определи, истакао је председник чачанских ротаријанаца Иван Радојевић.
-У нашем граду, у тишини, далеко од јавности, постоји 39 беба узраста до 24 месеца које живе у условима сиромаштва и социјалне угрожености. Оне су најмлађи, најосетљивији и најрањивији део заједнице, а истовремено и једна од група које у постојећем систему социјалне заштите немају обезбеђен посебан програм исхране. Зато је ово вече посвећено њима – „За најмлађе међу нама“ – рекла је др Нада Лазовић, председница Управног одбора Црвеног крста наводећи у ширем излагању историјат, занимљивости и последње активности и резултате ове хуманитарне организације.
Свака донација биће евидентирана и јавно приказана у годишњем извештају Црвеног крста Чачак, рекла је Лазовић, напомињући да ће од прикупљених средстава бити обезбеђено адаптирано млеко, кашице и пире храна за узраст од шест месеци и надаље, као и хигијенски производи за бебе.
На аукцији је била репродукција слике „Грачаница“ Надежде Петровић, (верификована репродукција од чачанске Уметничке галерије), за коју су лицитирали сви присутни убацивањем у кутију по хиљаду динара, а потом су се даљим надметањем издвојили потенцијални купци. У трци између Сремске Митровице, Тузле и Чачка, слику је, ипак, откупила Чачанка Татјана Бошковић, која већ више деценија живи на Новом Зеланду. Аукцију је водио Симић из Сремске Митровице.
Зорица Лешовић Станојевић