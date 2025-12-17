G.Milanovac

УРЕЂЕЊЕ И ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛАЗА ХРАМА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

Z. Ј. Komentara (0)

У току су радови на уређењу улаза у Храм Свете Тројице у Горњем Милановцу. Пројекат обухвата сређивање и поплочавање површине од приближно 140 до 150 квадратних метара, за шта се користи квалитетан вујетиначки камен. Улаз је у оквиру пројекта и проширен, чиме се повећава функционалност простора и олакшава приступ верницима и посетиоцима.

 – На радост свих Милановчана, општина Горњи Милановац сваке године улаже новац како би наша црква и порта цркве изгледала много лепше. Ја сам пресрећан што можемо и што смо у могућности да помогнемо и црквеној општини овде у Горњем Милановцу и пресрећан сам што смо наследили овако прелеп храм од Милоша Обреновића, који је ктитор храма. На нама је да храм одржавамо и да га оставимо неким новим генерацијама – рекао је Дејан Ковачевић, председник општине.

Ковачевић је додао да је са свештенством цркве обишао локацију како би се утврдило шта је још потребно урадити.

 – Следеће године у плану су мобилијари у цркви, како би све то добило на пуноћи и лепоти цркве. Изазов је фасада цркве, која је у доњем делу, од влаге, већ почела полако да пропада, као и тај камен. Мораћемо да потражимо мишљење стручних лица која се баве каменом, како и на који начин да то у наредном периоду санирамо – рекао је  Ковачевић.

У наредним данима очекује се завршна фаза радова, након чега ће простор бити у потпуности спреман за употребу.

Кабинет председника општине

Slične Vesti
Aktuelno G.Milanovac Kultura

Међународни позоришни фестивал „Таковске цвети“ од 15. до 21. јула

Z. Ј.

Међународни позоришни фестивал „Таковске цвети“, ове године одржава се шести пут од 15. до 21. јула у Културном центру „Мија Алексић” у Горњем Милановцу. Милановачко позориште припремило је богат програм у оквиру кога ће учествовати и Позориште „Миливоје Живановић“ из Пожаревца, „Поетски театар“ из Обреновца, „Градско позорише Смедеревска Паланка“ из Смедеревске Паланке, „Трстеничко позориште“ из […]
G.Milanovac Region

За субвенционисање самозапошљавања и стручно усавршавање незапослених – 15 милиона динара

G. D.

На јуче одржаној четрнаестој седници Општинског већа Општине Горњи Милановац, једногласно су усвојене све 22 тачке дневног реда. Међу осталим, размотрен је Нацрт Одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП Горњи Милановац из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас. Општина Горњи Милановац […]
G.Milanovac Region

Општинско веће усвојило нацрт буџета за 2022. годину

G. D.

Општинско веће усвојило нацрт буџета за 2022. годину На данашњој седници Општинског већа општине Горњи Милановац усвојен је предлог буџета општине за 2022. годину, у износу од 1.748.400.000 динара. Према речима Дејана Ковачевића, председника општине, ово је највећи износ буџетских средстава од 2016. године што значи да Милановац крупним корацима иде напред. Највеће учешће у […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.