УРЕЂЕЊЕ И ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛАЗА ХРАМА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

У току су радови на уређењу улаза у Храм Свете Тројице у Горњем Милановцу. Пројекат обухвата сређивање и поплочавање површине од приближно 140 до 150 квадратних метара, за шта се користи квалитетан вујетиначки камен. Улаз је у оквиру пројекта и проширен, чиме се повећава функционалност простора и олакшава приступ верницима и посетиоцима.
– На радост свих Милановчана, општина Горњи Милановац сваке године улаже новац како би наша црква и порта цркве изгледала много лепше. Ја сам пресрећан што можемо и што смо у могућности да помогнемо и црквеној општини овде у Горњем Милановцу и пресрећан сам што смо наследили овако прелеп храм од Милоша Обреновића, који је ктитор храма. На нама је да храм одржавамо и да га оставимо неким новим генерацијама – рекао је Дејан Ковачевић, председник општине.
Ковачевић је додао да је са свештенством цркве обишао локацију како би се утврдило шта је још потребно урадити.
– Следеће године у плану су мобилијари у цркви, како би све то добило на пуноћи и лепоти цркве. Изазов је фасада цркве, која је у доњем делу, од влаге, већ почела полако да пропада, као и тај камен. Мораћемо да потражимо мишљење стручних лица која се баве каменом, како и на који начин да то у наредном периоду санирамо – рекао је Ковачевић.
У наредним данима очекује се завршна фаза радова, након чега ће простор бити у потпуности спреман за употребу.
Кабинет председника општине