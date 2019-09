ZORICA SELAKOVIĆ, VLASNICA RADIONICE ZA IZRADU TORTI I KOLAČA “DESSERT” I ČLANICA UPŽ “NADEŽDA PETROVIĆ”

Motiv za pokretanje privatnog posla bila je njena želja da svojoj porodici obezbedi bolje uslove za život. Imala je razne ideje šta bi mogla da radi, osećala da može da postigne više. Zorica Selaković, vlasnica radionice za izradu torti i kolača “Dessert” i članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” nije statična osoba, koja se snalazi u svakodnevnoj kolotečini. Svoje ideje je, kako kaže, polako nadograđivala, pravila plan poslovanja i kada joj se ukazala prava prilika krenula u ostvarenje svoga sna. Danas je njena radionica za izradu torti i kolača poznata širom Srbije, a asortiman je raznovrstan i to od kolača do torti različitog ukusa i oblika i čarobne dekoracije. Zaposleni, na čelu sa njenim glavnim menaxerom, postojeći asortiman konstantno dopunjuju, proširuju, menjaju…, pa ne iznenađuje što su dobitnici mnogih priznanja i medalja na sajmovima, smotrama i izložbama. “Tradicija je naša nostalgičnost za mirisima i ukusima iz kuhinja naših baka i majki”, kaže ova uspešna preduzetnica.

– Ovaj posao sam započela 1989. godine, kada nije bilo uobičajeno baviti se privatnim biznisom. Moja majka je pravila torte i kolače, po čemu je bila poznata u selu. Kada je neko slavio, organizovao veselja, ili sahrane, uvek su je zvali da pravi kolače, a komšinice bi njoj pomagale u nekim drugim poslovima. Slobodno mogu reći da sam talenat nasledila od majke. Kada je ona umrla, bila sam jako mlada, zaposlena, sa dvoje male dece. Trebalo je organizovati sahranu, a u to vreme nije imalo, kao danas, firmi koje spremaju hranu. Imala sam problem da stignem sve da pripremim, a nisam želela da bilo šta nedostaje, čak i u takvoj situaciji, jer sam znala koliko je majci to bilo važno. Tada sam prvi put pomislila da bi u ovakvim situacijama bilo dobro da postoji firma koja pravi kolače, kako bi ljudima bar malo olakšali te teške trenutke. Prošlo je neko vreme i onda sam čula da se izdaje lokal u blizini osnovne škole, gde sam videla priliku da započnem svoj posao i otvorim poslastičarnicu. U tom lokalu sam vrlo kratko radila, ali nisam odustajala, nastavila sam da pravim torte i kolače po poruxbini – započinje priču Zorica Selaković.

“Dessert” je osnovala 1990. godine, sa osnovnom delatnošću proizvodnja torti i kolača. Kapital za početak posla nije imala, a tada, napominje, nije bilo ni poslovnih kredita. Od svojih roditelja je donela stolove, frižider, zamrzivač…, pa je polako, malo po malo, razvijala posao, sređivala prostorije za rad, a kasnije i kupovala mašine.

– Kao i svaki početak i moj je bio jako težak…, nerazumevanje okoline, kritike što pored sigurnog posla u državnoj firmi hoću da radim privatno. Kada sam otišla da prijavim firmu imala sam problem, jer nije postojala šifra delatnosti za ovu granu. Postojale su pekare i poslastičarnice, ali proizvodnja ovog tipa nije bila registrovana do tada, pa su i mene svrstali u pekare. Kada sam prevazišla ove početne prepreke i počela da radim, trebalo je steći poverenje potrošača i pronaći tržište, s obzirom na to da je reč o proizvodima koji se do tada nisu mogli naći na tržištu. Kasnije, kako se posao širio, morala sam da zaposlim radnike, što je takođe bio problem, jer nije bilo stručnog kadra, a retko ko je i hteo da radi u privatnom sektoru. U to vreme nije bila velika nezaposlenost, državne firme su dobro poslovale i svi su se radije zapošljavali u državnom sektoru. Kada sam našla radnike, trebalo ih je obučiti – seća se naša sagovornica prvih problema sa kojima se susretala na početku ostvarenja svog sna.

Wen princip poslovanja je uvek ići korak ispred. Trudi se da prati svetske trendove, ali da poštuje kvalitet, koji je naša tradicija. Uvek, kaže, mora da imamo nešto novo, redovno posećuje svetske sajmove, kongrese, edukacije… Trudi se da ispoštuje zahteve svakog kupca i zadovolji sve ukuse.

– Uslovi poslovanja na tržištu su teški. Postoji veliki broj nelojalne konkurencije, što podrazumeva neprijavljene kućne radionice. Ne postoji ili je vrlo mala podrška države, nepovoljni su krediti, a nemamo ni razumevanje za rešavanje problema u ovoj oblasti. Ja sam čak imala i jedan krah u poslovanju koji je bio izazvan porodičnom krizom. Razvela sam se i poslovni prostor sa svom opremom ostavila bivšem suprugu, a ja ponovo počela od nule. Bila sam prinuđena da uzmem nepovoljne kredite koje još uvek plaćam, a nisam uspela da se izborim za bilo koju vrstu pomoći i subvencije od države – iskreno priča Zorica Selaković.

Mladima poručuje da sebi postave cilj i da se bore da ga ostvare. Iako ima mnogo prepreka ka vrhu i uspehu, sve se mogu prevazići ako postoji želja i, naravno, naporan rad, kaže naša sagovornica i sa puno entuzijazma i vedrine naglašava:

– Da mogu da vratim vreme verovatno bih opet krenula istim putem, jer sam osoba koja se uvek bori, nisam statična i ne vidim sebe na bilo kojoj drugoj poziciji, osim preduzetnika.

Ova uspešna preduzetnica je i članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” od osnovanja. Ponosi se ovim udruženjem, jer smatra da je ženama omogućilo bolji poslovni plasman na tržištu.

– Posebno mi je drago što pružamo podršku i pomoć, ne samo članicama, već i početnicama u privatnom poslu. Naročito smo ponosne i srećne kada uspemo da svojim savetima i iskustvom pomognemo mladim preduzetnicama. Mi smo jedno od prvih udruženja poslovnih žena, a postale smo poznate i priznate širom Srbije. Mnoge naše članice, uključujući i mene, dobile su i prestižne nagrade, kao što je “Cvet uspeha za ženu zmaja” od Udruženja poslovnih žena Srbije. Iza sebe imamo veliki broj realizovanih projekata i akcija. Broj naših članica se stalno povećava, što nam je naravno još jedna satisfakcija i podsticaj za nove uspehe – ponosno kaže Zorica Selaković, koja će nas sigurno obradovati sa još mnogo torti i kolača čarobnih ukusa i posebne dekoracije.

