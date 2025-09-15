ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ДОДЕЉЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПОЈЕДИНЦИМА
Поводом обележавања Дана Сектора за ванредне ситуација Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 15. септембра, Одељене за ванредне ситуације у Чачку припремило је програм подељен у неколико активности.
Данас, у просторијама Ватрогасно – спасилачког батаљона Чачак одржан је скуп на коме су додељене захвалнице онима који су дали свој допринос у решавању задатака и кризних ситуација током протеклих годину дана.
Сектор за ванредне ситуације основан је одлуком Владе Републике Србије 17. септембра, 2009. године. У оквиру Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак налазе се ватрогасно-спасилачке јединице у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима.
Захваљујући доприносу појединаца и привредних субјеката припадници Сектора за ванредне ситуације и Ватрогасно – спасилачког батаљона имају боље услове за рад, тим поводом додељене су и захвалнице. Привредна друштва преко својих донација у значајној мери допринела су унапређењу рада припадника Одељена за ванредне ситуације Чачак. Награђени појединци увек су први на месту догађаја, било да је реч о пожарима, поплавама или снеговима.
Захвалнице су добили: ЈКП „Комуналац“ Чачак, Миломир Ћосовић, директор и власник предузећа „Прогрес Инжењеринг“ Чачак и ИК „Ливница“ Гуча, Милош Јовичић, заменик председника Општине Лучани, Александар Митровић, председник Општине Ивањица, „Матис“ ДОО Ивањица, Силвија Пашајлић, дописник Радио телевизије Србије, „Кансаи Хелиос“ из Горњег Милановца и „Панекспрес“ из Лучана.
Текућу годину обележио је, пре свега, велики број пожара на отвореном простору, а у гашењу истих учествовало је комплетно људсво користећи сву расположиву механизацију.
– Од почетка године имали смо 926 интервенција, што је за 18 одсто више него прошле године. На то је највише утицао број пожара на отвореном. Најкритичнији дан на територији Моравичког округа био је 7. јул, када је забележено 47 пожара. Сви пожари су адекватно угашени, није било настрадалих лица, а штета је сведена на најмању могућу. Тога дана, у временском периоду од 12 до 13 часова, на сваких пет минута стизале су дојаве о пожарима у Оперативни центар Чачак. Било је веома тешко, па смо тада ангажовали и Специјализоване јединице Цивилне заштите, као и Јединице цивилне заштите опште намене Града Чачка и Општина Лучани, Горњи Милановац и Ивањица – рекао је Милан Ерић, начелник Одељења за ванредне ситуације.
Говорећи о спремности људи, Ерић је истакао да се они често налазе у веома захтевним и опасним ситуацијама, али да су прошли значајне обуке преко Сектора за ванредне ситуација Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
– Последњих годину дана зановљена је опрема, стигла су ватрогасна возила, од тога два навала возила и једна ауто цистерна. Ватрогасац спасилац је особа која је спрема стићи и утећи и на страшном месту постојати. Ради се о психо-физички здравим особама, мотивисаним за рад, спремим да ризикују свој живот, да би спасили туђи. Овај посао се мора радити из љубави, сви смо овде дошли добровољно. Момци су прошли разне провере, то су бивши спортисти који су изразили жељу да имају и теретану, тако да смо уз помоћ ресорног министарства, локалне самоуправе и привредних друштава оформили теретану где они могу одржавати физичку кондицију – рекао је Ерић.
Заједно са Миланом Ерићем, начелником Одељења за ванредне ситуације и Боривојем Гачићем, командиром Ватрогасно – спасилачког батаљона Чачак, присутни су имали прилику да се упознају са опремом и возним парком ватрогасаца-спасилаца.
Виолета Јовичић