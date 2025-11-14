СПОЈЕНИ УМЕТНОСТ, АМБИЈЕНТ И ДУХ НАРОДА

МАНАСТИР ЈЕЖЕВИЦА НА МУРАЛУ МИЛАНА ЧАКАЈЦА У ЛИПНИЦИ
Улично или јавно зидно сликарство, мурали, последњих година су постали популарни и највидљивији део урбане културе, а град Чачак у њима, како видимо на сваком ћошку, предњачи. Њихова лепота и посебност због монументалности и колорита полако се преноси и на сеоско подручје у чачанском крају што потврђује и необично лепо осликан зид једне приватне куће у Липници. Како је до његове реализације дошло, чија је била идеја, ко је и зашто бирао мотив, како људи из окружења реагују на осликане зидове, да ли се идеја шири, колики је изазов за уметника осликавање великих површина у јавном простору, како због велике видљивости, тако и због изложености суду јавности, разговарамо са Миланом Чакајцем, сликаром препознатљивим по акварелима, који живи и ствара у оближњој Слатини. Ово је први мурал чије осликавање ускоро завршава.
-Израду мурала манастира Јежевица започео сам на иницијативу мог друга Милована Вујовића из оближње Липнице, који, иначе, живи и ради у Француској. Мурал настаје на зиду куће његовог породичног имања. Први пут се сусрећем са тако великим фоматом. Димензије слике су шест метара висина, са седам метара ширина.
На слици смо спојили уметност, амбијент и дух наших суграђана Јежевице и околних села која припадају Јежевачкој парохији. За мене је ово једно ново искуство које је протекло уз одличну сарадњу са власником будуће слике. Циљ је био да истакнем значај манастира који је до скоро био црква, као културног и духовног симбола нашег народа, нарочито мештана Јежевице – каже Чакајац и напомиње да им је заједничка жеља била да овом сликом прикажемо мир, трајање и духовну страну овог места и да одамо поштовање традицији и културном наслеђу.
Сликар истиче и своју личну повезаност са тим местом, јер је у овој богомољи крштен још као беба.
-Прва моја сећања на Цркву у Јежевици су још из раног детињства, када сам са родитељима одлазио у цркву на Никољдан, када је моја крсна слава да би прекадили славски колач. Прво што бих видео пре уласка у цркву је неколико белих голубова који су слетали и окупљали се на куполи звоника. Високо на небу, увек је кружио орао. Све те детаље који представљају мир, снагу, благост, лепоту, чистоту…, приказао сам на овој слици. Са леве и десне стране неба, међу облацима, приказао сам анђеле као симболе духовности.Људи позитивно реагују на мој рад, нарочито мештани, што ми много значи – истиче Милан Чакајац, и додаје да му је битно да им се допада и да изазива позитивне реакције.
Значајну подршку и помоћ у осликавању појединих детаља овог мурала, као што је на пример анђео на небу, имао је, како наводи, од талентоване Бранке Тадић из Чачка.
-Бранка иначе сјајно слика аквареле и редовно је позивам на ликовну колонију у Слатинској бањи.О техници извођења свог првог мурала Чакајац каже:
-Ово је до сада највећа слика коју сам урадио. Насликана је акрилним бојама, иако ја највише сликам акварел техником. И морам рећи да је ово за мене био велики изазов и била ми је част да насликам ову нашу велику светињу.Манастир Јежевица изграђен је у 14. веку, а цео манастирски комплекс од 1982. године има статус споменика културе од великог значаја. Према предању место за ово светилиште изабрао је да би изградио своју задужбину бан Милутин са супругом Иконијом, иначе, војвода српског цара Душана. Налази се у подножју планине Јелице на око 11 километара југоисточно од Чачка, о до пет километара од Заблаћа. Са југозападне и западне стране су села Бањица и Јежевица. Једна од реликвија која се везује за ову светињу је рукописно јеванђеље из 14. века које се данас налази у Народном музеју у Чачку.
Зорица Лешовић Станојевић