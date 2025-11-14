културни центар
Kultura

Позоришна представа СОКИН И БОСИНА, продукција Балкан Нови Покрет

УТОРАК, 18. НОВЕМБАР, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – Позоришна представа СОКИН И БОСИНА, продукција Балкан Нови Покрет

Зашто снајка вози камион, а зет игра балет, и зашто су најбоље дрвосече – жене (из Жљебова). Како се прави завера у корист сопствене деце, видећете у урнебесној комедији – Сокин син и Босина ћерка.

Сјајан глумачки тандем, редитељ и енергија ове представе, допринели су да се догоди управо то: да, иако су ликови велике Таште и велике Свекрве, мудре снаје и скромног зета, виђени и виђани у комедији, опет делују зачуђујуће ново.

Текст: Милица Константиновић; Режија: Југ Радивојевић

Играју: Љиљана Благојевић, Милош Ђорђевић, Весна Станковић, Калина Ковачевић; Сценографија и избор костима: Југ Радивојевић; Музика: Моцарт, Чаробна фрула, арија Папагена у извођењу Оливера Њега и Сање Керкез Фото: Албин Мелез

Бесплатне улазнице можете преузети на благајни Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм

Велика сала у 20.00 ч.

