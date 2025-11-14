ЦРВЕНИ КРСТ У ЧАЧКУ ПРОСЛАВИО СВЕТЕ ВРАЧЕВЕ КОЗМУ И ДАМЈАНА

Црвени крст у Чачку данас је прославио своју крсну славу – Свете врачеве Kозму и Дамјана, уз поруку да су врата ове хуманитарне организације увек отворена за све којима је помоћ потребна. Домаћини славе били су млади волонтери – омладина Црвеног крста.
Присутне госте је поздравила Наташа Цвијовић, секретар Црвеног крста, подсетивши да је ова слава први пут прослављена крајем двадесетих, односно, почетком тридесетих година 20. века у просторијама у којима се данас налази ова хуманитарна организација, али да је она тада носила име „Дом стараца и старица“.
– Свети Козма и Дамјан је крсна слкава Црвеног крста у Чачку, коју сваке године дочекујемо са радошћу и у весељу, заједно са нашим волонтерима, почев од петлића, подмлатка и омладине, па до оних најстаријих. Ове године домаћин славе је омладина Црвеног крста у Чачку и они су симбол напретка и симбол свега најлепшег у нашој локалној заједници и нашој организацији. Данас су овде сви наши сарадници, доброчинитељи, добри људи овога града који нас свакодневно помажу да пружимо руку хуманости свима онима којима је помоћ потребна. Црвени крст идуће године обележава век и по постојања. Сврставамо се међу најстарије установе у Чачку. Као што и Црвени крст Србије догодине обележава 150 година постојања, тако и Црвени крст у Чачку, јер смо били један од 35 пододбора када се далеке 1876. године формирао Црвени крст у Србији. Надамо се да ћемо имати мноштво активности у години великог јубилеја и да ће нам у свему томе помоћи људи из школа, здравствених установа, установа социјалне заштите, привредници… Наравно, за све што радимо и организујемо имамо велику подршку Града Чачка и ово је прилика да им захвалимо на томе, а данашња слава приређена је захваљујући добрим срцима. У све што се данас налази на нашој славској трпези уграђено је пуно љубави, племенитости и свега што је најлепше и желимо то да негујемо и у наредном периоду – рекла је Цвијовић.
– Велика нам је част што смо домаћини славе и што ћемо данас овде угостити много људи. Прошла година је била добра, имали смо доста пројеката и активности. Много смо радили, али за нас то није било напорно, јер то чинимо из задовољства – рекао је Петар Поповић, волонтер Црвеног крста, у име домаћина овогодишње славе.
В. С.