ЦРВЕНИ КРСТ У ЧАЧКУ ПРОСЛАВИО СВЕТЕ ВРАЧЕВЕ КОЗМУ И ДАМЈАНА

Tokom prethodnog dana pristigli su rezultati 54 uzorka, pri čemu je samo jedan bio pozitivan i to iz Gornjeg Milanovca. Ukupan broj potvrđenih slučajeva u Moravičkom okrugu je 146, odnosno u Čačku 88, Gornjem Milanovcu 50, Lučanima pet i Ivanjici tri. U Opštoj bolnici je bilo 10 pregleda i tri prijema. Prethodnog dana tri bolesnika […]

