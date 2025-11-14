СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ОБЕЛЕЖЕНО 50 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Данас је Свечаном академијом у Културном центру у Чачку обележено пет деценија рада Факултета техничких наука и 65 година инжењерског образовања у нашем граду. На Свечаној академији промовисани су и најбољи студенти који су примили вредне поклоне од локалних привредника. Током прошле академске године диплому је стекло 389 студената, којима су дипломе додељење данас.
– Велику захвалност дугујемо свим претходним генерацијама наставног и ненаставног особља који су својим радом и залагањем градили овај факултет и унапређивали студијске програме и учинили да факултет данас заузима значајно место у академској заједници у Србији, а и шире. Наша мисија је да наставимо тим путем, да непрекидно унпаређујемо студијске програме, да пратимо трендове који се мењају свакодневно на тржисту рада и да нашим студентима обезбедимо адекватно образовање, како теоријско, тако и практично које ће им омогућити да буду конкурентни на захтевном тржишту рада – рекао је проф. др Иван Милићевић в.д. директора Факултета техничких наука.
Факултет техничких наука тренутно похађа око 2.000 студената, а броји 150 запослених, ове године Факултет техничких наука уписало је око 500 студената, што ову вискошколску установу чини највећом на Универзитету у Крагујевцу. Сваке године интересовање за упис је велико, пре свега, младих из Моравичког и Златиборског округа, али и из других округа у нашој земљи.
– Факултет техничких наука у Чачку један је од оснивача Универзитета у Крагујевцу са још четири факултета и они су стубови нашег универзитета, не само стубови настанка, већ и развоја. Факултет техничких наука показује изузетне резултате на пољу науке, промовише себе, град Чачак и Универзитет у целости на међународном нивоу – рекао је проф. др Владимир Ранковић, ректор Универзитета у Крагујевцу.
Ања Петровић, недавно је дипломирала на Факултету техничких наука на смеру Информационе технологије. Због одличних резултата и просека 9.76 она је проглашена студентом генерације. Како је истакла, на основу личног искуства, свима који желе да стекну квалитетно знање и изграде себе препоручила је овај факултет.
– Осим квалитетног знања студенти добијају велику подршку од професора, али и осталих запослених што сматрам изузетно важним за сваког младог човека. Такође, на факултету се увек примете труд и залагање и награђују се. Увек постоји могућност да се стекне додатно искуство. Била сам и студент демонстратор, што ми је значило за даље напредовање. Студенти имају могућност да се прикључе многим ваннаставним активностима, попут Студентског културно-уметничког друштва – рекла је Ања Петровић, студент генерације.
– Досадашњи успех Факултета техничких наука круна је труда, посвећености и квалитетног рада генерација професора и студената.Надам се да смо ми, истраживачи успели да уз помоћ академика солидно развијемо фундаментална истраживања која су увек нагињала су ка примењеним истраживањима. Наши резултати нису занемарљиви, они су публиковани у врхунским међународним часописима, а то све доприноси угледу факултета – рекао је проф. др Алекса Маричић.
Према речима, др Зорана Поповића, академика и потпредседника Српске академије наука и уметности, у оснивању и развоју факултета важну улогу имала је Српска академија наука и уметности, пре свега, у развоју научно-истраживачког рада.
– Половина века једне високошколске установе представља не само временски оквир, већ и дубоку историјску вертикалу. У њој су уткане генерације наставника и студената, научна достигнућа, технолошке иновације и непрестана тежња ка знању, истини и напретку. Факултет техничких наука у Чачку је у том смислу не само сведок, већ и активни учесник у развоју српске науке, привреде и друштва. Посебну улогу у развоју факултета имали су академици из овог краја: Момчило Ристић, Миленко Шушић и Татомир Анђелић, као и академици Живојин Пешић и Зоран Максимовић који су 1991. године, добили посебно признање, Повељу Факултета техничких наука за допринос у развоју факултета. Од академика највише је допринео академик Момчило Ристић. Он је био и редовни професор на Факултету техничких наука. Посебно је био заслужан за оснивање Здружене лабораторије за савремене материјале САНУ на Факултету техничких наука и стварање Научно-истраживачког програма на Катедри за физику и материјале, као и организацију низа конференција у Чачку – рекао је др Зоран Поповић, академик и потпредседник Српске академије наука и уметности.
Проф. др Ненад Филиповић из Фонда за науку некада је предавао на Факултету техничких наука, а овом приликом истакао је значај успеха и достигнућа ове високошколске установе у првих пет деценија постојања и рада.
– Сведоци смо да вештачка интелигенција данас замењује алате и омогућава брже истраживање. Да ли ће нас она превазићи зависи од оних који кроје и праве алгоритме вештачке интелигенције, али и нас самих. Треба да радимо на усавршавању нас самих. Драго ми је да као професор овог факултета прослављам овако важан јубилеј. Толико година рада је веома леп догађај који говори сам за себе о јачини овог факултета, броју дипломираних студената којих је више од 9.000, броју професора који сада раде и студената који сада студирају – навео је проф. др Ненад Филиповић из Фонда за науку.
Поводом великог јубилеја додељене су и плакете: Министарству просвете, Градској управи, проф. др Владимиру Ранковићу, ректору Универзитета у Крагујевцу, компанији „Слобода“ и „Електроинжењерингу“.
