Ујутро хладно, у току дана сунчано и топло

Прогноза времена за 15. новембар
Субота: Ујутро хладно, местимично са слабим мразем и маглом, која ће постати ређа појава у односу на претходне дане. Углавном се очекује у Тимочкој Крајини, где ће се задржати и пре подне, а у деловима Војводине, по котлинама и долинама река појава магле биће спорадична и претежно ограничена на јутарње сате. У току дана претежно сунчано и топло, после подне и увече уз малу до умерену облачност. Дуваће слаб, на северу Војводине повремено и умерен ветар јужних смерова. Најнижа температура од  -2 до 7 °C, а највиша од 13 °С у Тимочкој Крајини до 22 °С у западној и централној Србији. У току ноћи у Војводини понегде слаба краткотрајна киша. Упозорење: МАГЛА-Хоризонтална видљивост <200 м, вероватноћа 90%.

