ПИЈАЦа Фото: В. Јовичић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Фото: В. Јовичић
     НАЗИВ РОБЕ   07. 11.   14. 11.
Пројино брашно 150 150
Кромпир 100-120 100-120
Пасуљ 300-650 300-650
Паприка 100-350 100-350
Парадајз 100-160 150-200
Краставци 150-200 150-200
Тиквице 250 250
Цвекла 150 120-150
Спанаћ 250 250
Купус 40-60 40-60
Целер 250-500 250-500
Першун веза 50 50
Шаргарепа 150-200 150-200
Зелени лист купуса 100 100
Зелена салата 70-100 70-100
Црни лук 100-120 100-120
Бели лук 800-1000 800-1000
Шампињони 400 400
Броколи 250-300 250-300
Празилук 200 150-200
Карфиол 100-120 100-120
Плави патлиџан 100 100
Кисели купус 200-250 200-250
Млади лук (веза)          80
Ротква 150 150
Ротквице 80 80
Боранија 300-400 300-400
Корнишони 250 250
Крушке 150-300 150-300
Јабуке 150-250 150-250
Шљиве 200-250 200-250
Грожђе 200-300 200-300
Лубенице    
Мед 1200-1400 1200-1400
Диње    
Суве шљиве 600-700 600-700
Дуње 300 300
Мушмуле 300-350 300-350
Трешње    
Кајсије    
Брескве    
Јагоде    
Малине 1200 1200
Лимун 250 250
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250 210-250
Лешници 1кг 2000 2000
Језгра ораси 1300 1200
Очишћена живина 299-500 299-500
Јаја 12-20 15-20
Кајмак 1000-1500 1000-1500
Сир 500-900 500-900
Пршута 1500-3000 1500-3000
Сланина 800-1400 800-1400
Суџук 1400 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА    
Телад    
Дебеле свиње    
Прасад    
Овце    
Јагњад    
Пшеница 35 35
Кукуруз 35 35
Јечам 35 35
ШАРАН 749 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479 479
ГИРИЦЕ 299 299
ОСЛИЋ ХЕК 599 599
ФИЛЕТ СОМА 539 539
СКУША 619 870
ХАРИНГА 399 399
ПАСТРМКА 799 799
ТОЛСТОЛОБИК 399 399

