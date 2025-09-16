Otvaranje „Sonjinog septembra“: Hind Mezaina ’’Performances, Portrayals’’

Ovogodišnje četvrto po redu (a drugo u bijenalnom režimu) izdanje manifestacije ’’Sonjin septembar’’ biće posvećeno Hind Mezaini, autorki iz Dubaija (UAE), dobitnici nagrade ’’Sonja Savić’’ na Alternative film&video festivalu u Beogradu iz 2023. godine za rad ’’Performans hrabrosti/A Performance of Valour’’.

U okviru manifestacije, najpre će u petak, 19. septembra u 19 časova u Umetničkoj galeriji ’’Nadežda Petrović’’ biti otvorena izložba radova nagrađene autorke, audio/video/prostorna instalacija Performances, Portrayals’’.

Na otvaranju izložbe, publika i stručna javnost biće u prilici da razgovara sa umetnicom koja trenutno boravi u Čačku na umetničkoj rezidenciji. Na panelu posvećenom njenom umetničkom radu, govoriće Milan Milosavljević, rukovodilac Akademskog filmskog centra iz Beograda, autorka Hind Mezaina i Predrag Živković, autor i kustos projekta. Izložba će biti posvećena širokom autorskom opusu nagrađene umetnice koji, osim video radova, čini i kustoski portfolio, blog posvećen aktivnostima na kulturnoj sceni Dubaija, kao i tekstove o filmu i intervjue sa značajnim autorima sadašnjice. Biće to prilika za čačansku publiku da upozna autenični umetnički izraz nagrađene umetnice, ali i nešto drugačiju sliku Dubaija, koji ispod glamura i stereotipnih predstava o futurističkom gradu u pustinji gde se sve vrti oko novca, krije autentičnu kulturu i živu umetničku scenu, manje poznatu ovdašnjoj javnosti.

U okviru ovogodišnje manifestacije posvećene afirmaciji umetničke zostavštine Sonje Savić, biće priređeno nekoliko događaja. Osim otvaranja izložbe i razgovora sa nagrađenom autorkom, u subotu, 27. septembra biće održan program posvećen knjizi ’’Daj babo glavu’’ autorke Vladislave Vojnović, koja je posvećena kultnom filmu jugoslovenske kinematografije ’’Kako je propao rokenrol’’ iz 1989. godine, a u kojem je Sonja ostvarila jednu od svojih najupečatljivijih uloga. U programu će učestvovati autorka publikacije Vladislava Vojnović i Saša Radojević, dramaturg, teoretičar i filmski kritičar a razgovor će moderirati Isidora Đolović, filološkinja i nezavisna radnica u kulturi. Na zatvaranju manifestacije, 30. septembra biće priređena projekcija radova drugih autora u izboru gošće, Hind Mezaine koji su posvećeni razvoju Dubaija i intenzivnoj transformaciji grada u relativno kratkom vremenskom periodu.

Hind Mezaina je umetnica, filmska kustoskinja i spisateljica iz Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Njena interesovanja su film, gradovi, vizuelna kultura, kolektivno sećanje i arhive. Kao umetnica, prvenstveno radi u analognoj fotografiji, a u poslednje vreme i sa pokretnom slikom. Kao filmska kustoskinja, programirala je projekcije za institucije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući Luvr Abu Dabi, Šardža Art Fondaciju i Džamil Arts Centar. Godine 2009. osnovala je theculturist.com gde možete pronaći njene radove o umetnosti i kulturi u Dubaiju i šire. Godine 2022. pokrenula je Filmski klub Kulturist, koji se održava na raznim mestima širom Dubaija.

