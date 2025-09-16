Упис у Ликовни студио за децу и Сликарску радионицу Културног центра Чачак трајаће од 15. до 25. септембра 2025. године.
Право на упис у Ликовни студио имају сва заинтересована деца, узраста од 6 до 12 година.
Упис у Сликарску радионицу подразумева:
-упис свих полазника старијих од 15 година
-припрему за упис у уметничке школе и на факултете
Пријаве су доступне на благајни Културног центра, од 9 до 15 часова, и на сајту КЦ Чачак.
Списак уписаних полазника биће објављен на сајту КЦ Чачак најкасније до 30 септембра.
Попуњене пријаве предати лично, код организатора Јелене Петронијевић, или путем имејл-адресе: j.petronijevic@kulturnicentarcacak.org
Информације: 032/ 325 – 073