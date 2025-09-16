Културни центар
Kultura

Упис у Ликовни студио за децу и Сликарску радионицу Културног центра Чачак

Упис у Ликовни студио за децу и Сликарску радионицу Културног центра Чачак трајаће од 15. до 25. септембра 2025. године.

Право на упис у Ликовни студио имају сва заинтересована деца, узраста од 6 до 12 година.

Упис у Сликарску радионицу подразумева:

-упис свих полазника старијих  од 15 година

-припрему за упис у уметничке школе и на факултете

Пријаве су доступне на благајни Културног центра, од 9  до 15 часова, и на сајту КЦ Чачак.

Списак уписаних полазника биће објављен на сајту КЦ Чачак најкасније до 30 септембра.

Попуњене пријаве предати лично, код организатора Јелене Петронијевић, или путем имејл-адресе: j.petronijevic@kulturnicentarcacak.org

Информације: 032/ 325 – 073

