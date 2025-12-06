Отворен 11. Међународни дечји фестивал фолклора ,,ЕТНОФЕСТ“
У организацији Културно-уметничког друштва ,,Дуле Милосављевић Желе“, Удружења ,,ЕТНОФЕСТ“ и Туристичке организације Чачак вечерас, 6. децембра, у Културном центру Чачак отворен је 11. Међународни дечји фестивал фолклора ,,ЕТНОФЕСТ“.
Домаћин манифестације је КУД ,,Дуле Милосављевић“, а у име КУД-а директор Милован Вучићевић истакао је да је на сцени Културног центра заиграло више од три стотине младих играча!
Дечји фестивал ,,ЕТНОФЕСТ“ је својеврсни продужетак летње истоимене манифестације.
Вече традиционалних песама и игара из различитих делова Србије потврдило је да се традиција проноси кроз кораке најмлађих!
О наступу бројних гостију из различитих културно-уметничких друштава Србије и речи добродошлице домаћина читајте у наредном издању ,,Чачанског гласа“.
Милица Матовић