КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 5. ДО 11. ДЕЦЕМБРА

ПОНЕДЕЉАК, 8. ДЕЦЕМБАР – КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЈАДРАНКЕ МИЛЕНКОВИЋ, КЊИЖЕВНИЦЕ ИЗ НИША
Њено досадашње стваралаштво се састоји од 9 објављених књига, које представљају „књижевност у најширем смислу“, јер не прате само један жанр. Јадранка је уметница која се бави и поезијом и прозом. Поред романа „Хетерос“, „Соба 427“, „Шеста песма за Ингу“ и „Оливера учи немачки“, објавила је и књигу песама „Преко колена“, као и збирку песама „Нисам среда“. Бави се и писањем есеја и кратких прича, а у плану је да објави и једну збирку есеја. Добитница је бројних награда и признања а превођена је и на енглески, пољски, мађарски и македонски језик. Још једно дело ове књижевнице која заслужује пуно поштовање је и клуб „Прејака реч“ који је основала са својом децом, а који окупља све младе људе заинтересоване за књижевност, филозофију и уметност.
Учесници програма: ЈАДРАНКА МИЛЕНКОВИЋ, књижевница и ДУШАН ДАРИЈЕВИЋ, књижевни критичар.
Организација: Књижевни програм
Мала сала у 19.30ч.
СРЕДА, 10. ДЕЦЕМБАР – КАМЕРНА МУЗИКА У НОВОМ САЗВУЧЈУ
Публици ће се представити професори и музичари са искуством у области камерне музике. Кристијан Борош, кларинетиста и професор камерне музике на Академији уметности у Новом Саду, и Сања Луковац, професорица клавира на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, основали су камерни дуо 2019. године и од тада су наступали на бројним концертима. Њима се овом приликом придружује Горан Ерић, тенор саксофониста и професор камерне музике на Академији уметности у Новом Саду. На програму ће се наћи делa изабрана на основу личног сензибилитета извођача (Глинка, Перт, Фрулинг), а уједно представљају значајна остварења светске камерне литературе за клавирски трио.
Концерт је подржан од стране Министарства културе Републике Србије.
Организација: Музички програм
Велика сала у 20:00ч.
ЧЕТВРТАК, 11. ДЕЦЕМБАР – ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ КРУГОВА
Изложба радова на папиру Петре Јовановске (С. Македонија/Чешка)
Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00ч.
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
ПЕТАК, 5. ДЕЦЕМБАР – „ЧОВЈЕК ЛАВИНА“ – документарни филм
„Човјек лавина“, остварењередитељке Слободанке Радун, филмски портрет Драгољуба Ђуричића, једног од најбољих музичара и бубњара бивше Југославије, човека великих идеја и раскошног талента. Ђуричић је свирао са најзначајнијим бендовима свог времена у региону (,,Леб и сол”), а његови фантастични наступи и велика енергија, учинили су га симболом протеста против Милошевићевог режима. Учествују: Андрија Ђуричић, Милан Ђуричић, Влатко Стефановски, Здравко Чолић, Лав Братуша, Жика Јелић, Момчило Бајагић Бајага, Млађан Динкић, Петар Јањатовић, Иван Ивачковић и други. Филм приказујемо у оквиру програма представљања фестивала музичког документарног филма ДОК’Н’РИТАМ из Београда. Улаз слободан. Фото: Фотографија из филма
Велика сала у 19.00ч.
ПОНЕДЕЉАК 8. ДЕЦЕМБАР – „ВОЈИСЛАВ БУБИША СИМИЋ – ПРВИХ 100 ГОДИНА“ – документарни филм
Документарни материјал који је требало да прати концерт одржан у марту ове године поводом 100. рођендана оснивача и дугогодишњег диригента Биг бенда РТС-а, Војислава Бубише Симића (1924-2025), прерастао је у документарни филм у режији Ивана Милановића, сведочанство о узбудљивом животу и пребогатој каријери пионира џеза у Србији. Филм приказујемо у оквиру програма представљања фестивала музичког документарног филма ДОК’Н’РИТАМ из Београда. Гости: Доброслав Предић, уредник филма и Сандра Ранчић, уметничка директорка фестивала Док’н’ритам. Улаз слободан.
Велика сала у 19.00