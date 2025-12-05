културни центар
Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 5. ДО 11. ДЕЦЕМБРА

G. D. Komentara (0)

ПОНЕДЕЉАК, 8. ДЕЦЕМБАР – КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЈАДРАНКЕ МИЛЕНКОВИЋ, КЊИЖЕВНИЦЕ ИЗ НИША

Њено досадашње стваралаштво се састоји од 9 објављених књига, које представљају „књижевност у најширем смислу“, јер не прате само један жанр. Јадранка је уметница која се бави и поезијом и прозом. Поред романа „Хетерос“, „Соба 427“, „Шеста песма за Ингу“ и „Оливера учи немачки“, објавила је и књигу песама „Преко колена“, као и збирку песама „Нисам среда“. Бави се и писањем есеја и кратких прича, а у плану је да објави и једну збирку есеја. Добитница је бројних награда и признања а превођена је и на енглески, пољски, мађарски и македонски језик. Још једно дело ове књижевнице која заслужује пуно поштовање је и клуб „Прејака реч“ који је основала са својом децом, а који окупља све младе људе заинтересоване за књижевност, филозофију и уметност.

Учесници програма: ЈАДРАНКА МИЛЕНКОВИЋ, књижевница и ДУШАН ДАРИЈЕВИЋ, књижевни критичар.

Организација: Књижевни програм

Мала сала у 19.30ч.

СРЕДА, 10. ДЕЦЕМБАР – КАМЕРНА МУЗИКА У НОВОМ САЗВУЧЈУ

Публици ће се представити професори и музичари са искуством у области камерне музике. Кристијан Борош, кларинетиста и професор камерне музике на Академији уметности у Новом Саду, и Сања Луковац, професорица клавира на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, основали су камерни дуо 2019. године и од тада су  наступали на бројним концертима. Њима се овом приликом придружује Горан Ерић, тенор саксофониста и професор камерне музике на Академији уметности у Новом Саду. На програму ће се наћи делa изабрана на основу личног сензибилитета извођача (Глинка, Перт, Фрулинг), а уједно представљају значајна остварења светске камерне литературе за клавирски трио. 

Концерт је подржан од стране Министарства културе Републике Србије.

Организација: Музички програм

Велика сала у 20:00ч.

ЧЕТВРТАК, 11. ДЕЦЕМБАР – ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ КРУГОВА 

Изложба радова на папиру Петре Јовановске (С. Македонија/Чешка)

Организација: Ликовни програм

Ликовни салон у 19.00ч. 

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

ПЕТАК, 5. ДЕЦЕМБАР – „ЧОВЈЕК ЛАВИНА“ – документарни филм

 „Човјек лавина“остварењередитељке Слободанке Радун, филмски портрет Драгољуба Ђуричића, једног од најбољих музичара и бубњара бивше Југославије, човека великих идеја и раскошног талента. Ђуричић је свирао са најзначајнијим бендовима свог времена у региону (,,Леб и сол”), а његови фантастични наступи и велика енергија, учинили су га симболом протеста против Милошевићевог режима. Учествују: Андрија Ђуричић, Милан Ђуричић, Влатко Стефановски, Здравко Чолић, Лав Братуша, Жика Јелић, Момчило Бајагић Бајага, Млађан Динкић, Петар Јањатовић, Иван Ивачковић и други. Филм приказујемо у оквиру програма представљања фестивала музичког документарног филма ДОК’Н’РИТАМ из Београда. Улаз слободан. Фото: Фотографија из филма

Велика сала у 19.00ч.

ПОНЕДЕЉАК 8. ДЕЦЕМБАР – „ВОЈИСЛАВ БУБИША СИМИЋ – ПРВИХ 100 ГОДИНА“ –  документарни филм

Документарни материјал који је требало да прати концерт одржан у марту ове године поводом 100. рођендана оснивача и дугогодишњег диригента Биг бенда РТС-а, Војислава Бубише Симића (1924-2025), прерастао је у документарни филм у режији Ивана Милановића,  сведочанство о узбудљивом животу и пребогатој каријери пионира џеза у Србији. Филм приказујемо у оквиру програма представљања фестивала музичког документарног филма ДОК’Н’РИТАМ из Београда. Гости: Доброслав Предић, уредник филма и Сандра Ранчић, уметничка директорка фестивала Док’н’ритам. Улаз слободан.

Велика сала у 19.00

Slične Vesti
Kultura

ДАНАС ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У БИБЛИОТЕЦИ

G. D.

  За све заинтересоване суграђане који желе да виде просторије Библиотеке, у суботу 30. марта од 9.00 до 13.00 часова биће организовано стручно вођење кроз зграду – Дан отворених врата. Добро дошли!  
Hronika Kultura

Усахли цветови остављају празнину на тлу са ког су поникли!

vladecaglas

Прерани одлазак младе Чачанке Леле Томашевић У суботу, 5. августа Чачак је остао без изузетног човека, уметника и ведре девојке Леле Томашевић! Нажалост, Чачанка је изгубила животну битку после тешке болести. Осим најближих од Леле се опраштају бројни сарадници, установе где је оставила неизбрисив траг и људскост својим делима и радом! -Прерано нас је напустила […]
Kultura

Изложба уметника и академика Душана Оташевића у Галерији

G. D.

Самостална изложба еминентног српског уметника и академика Душана Оташевића биће отворена 27. марта у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“. Изложба је својеврсна ретроспектива уметничких радова на тему потрошачког друштва и препуштања задовољењу основних животних потреба које уметник провлачи кроз свој опус од најранијег периода.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.