SONJIN SEPTEMBAR 2023. Manifestacija ’’Sonjin septembar’’ koju organizuje Umetnička galerija ’’Nadežda Petrović’’ kao deo aktivnosti na istraživanju i afirmaciji umetničke zaostavštine Sonje Savić, održaće se ove godine po prvi put u bijenalnom izdanju. Posvećena je dobitnicima nagrade ’’Sonja Savić’’ koju dodeljuje stručni žiri Festivala Alternative film&video, koji se održava svakog decembra u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Ovoga […]

