На овогодишњем Матурском плесу заплесало више од 500 матураната
Више од 500 матураната свих чачанских средњих школа, учествовало је у традиционалном Матурском плесу, на Градском тргу. – Ова манифестација је изузетно лепа и за нас представља једно велико и лепо искуство. Спремали смо се већ неко време и добро смо увежбали плесове. Мени је омиљени валцер, али су ми и остали постали драги за […]
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ ИВЕ ВУКОВИЋ (КЛАВИР)
У СРЕДУ, 27. ОКТОБРА, У 20,00 ЧАСОВА, У ЧАЧАНСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ БИЋЕ ОДРЖАН СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ ИВЕ ВУКОВИЋ (КЛАВИР) На концерту ће се чути музика од периода барока, па све до периода двадесетог века. Концерт ће отворити величанственом токатом у е молу, Јохана Себастијана Баха, а у наставку ће изводити последњу сонату Фредерика Шопена. Музичко вече […]
SONJIN SEPTEMBAR 2023.
SONJIN SEPTEMBAR 2023. Manifestacija ’’Sonjin septembar’’ koju organizuje Umetnička galerija ’’Nadežda Petrović’’ kao deo aktivnosti na istraživanju i afirmaciji umetničke zaostavštine Sonje Savić, održaće se ove godine po prvi put u bijenalnom izdanju. Posvećena je dobitnicima nagrade ’’Sonja Savić’’ koju dodeljuje stručni žiri Festivala Alternative film&video, koji se održava svakog decembra u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Ovoga […]