Društvo

„ЕЛМЕР У ШАРЕНОЈ АВАНТУРИ“, ПРИЧА О РАЗЛИЧИТОСТИ

Z. Ј. Komentara (0)

На Одељењу за децу и младе одржана је радионица „Елмер у шареној авантури“ по причи „Емлер“ Дејвида Мекија, којој су присуствовали малишани предшколског узраста.

Елмер, шарени слон је главни јунак приче који се по боји разликује од осталих слонова у крду који су уобичајене сиве боје. Иако у почетку није срећан што је другачији од других, на крају је схватио да га крдо воли баш због његове јединствености и хумора.

– Говорили смо деци о различитости, о пријатељству. То је била једна весела и едукативна радионица. Циљ је да деца науче да је лепо бити различит, да науче да различитост не треба да буде препрека. Важно је да схвате да је лепо бити посебан и другачији. Поента је да баш зато што смо сви различити, можемо пуно тога заједно да урадимо, јер је свако дете посебно на свој начин. Кроз радионицу малишани су схватили да је сваки њихов цртеж леп на свој начин – рекла је Невена Пендић, библиотекар.

Књига шаље снажну поруку о самопоуздању, толеранцији, прихватању различитости учећи малишане да је сасвим у реду бити другачији.

„Елмер” је чувена серија сликовница британског аутора и илустратора Дејвида Мекија, први пут објављена 1968. године. Серијал обухвата око 30 књига које су преведене на више од 50 језика.

В. Ј.

