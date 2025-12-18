Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 18. децембар

Prema rečima direktora Opšte bolnice dr Miroslava Sretenovića iz Čačaka su sa lošom kliničkom sliko tri pacijenta prebačena na nivo tercijarnog lečenja, dok se u bolnici trenutno nalazi osam pacijanata, saopštio je jutros Radni tim Čačka. U Kragujevac su upućena dva bolesnika kod kojih je uspostavljena veštačka ventilacija, dok je jedan u Beogradu na intenzivnom […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

