У ЧАЧКУ ПОДНЕТО ВИШЕ ОД 42.000 ПРИЈАВА ЗА УПИС НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

НАЈВИШЕ ПРИЈАВА ПОДНЕТО ЗА КУЋЕ
Рок за подношење пријава за упис бесправних објеката, на основу Закона о посебним условима за евидентирање и упис права својине на непокретностима (назван „Свој на своме“) истекао је у поноћ 8. фебруара и до тада је, према званичним објавама, стигло готово 2.500.000 пријава грађана. Према досадашњој анализи, 74 одсто свих пријава односи се на породичне стамбене објекте, као и помоћне и економске објекте. На територији града Чачка до истека законског рока поднето је више од 42.000 пријава за озакоњење нелегално изграђених објеката.
На територији града Чачка је до 8. фебруара поднето више од 42.000 пријава за озакоњење нелегално изграђених објеката. Како наводи начелник Градске управе за урбанизам Дејан Рашић, највећи број пријава, више од 20.000, односи се на куће, док је више од 15.000 пријава поднето за помоћне, а око 1.700 за пословне објекте.
– Грађани који нису стигли да у тренутку пријаве објеката комплетирају неопходну документацију, сада то могу да учине до 5. марта. То се углавном односи на документацију која у том периоду није могла бити комплетно достављена због одређених процедура, као што су оставинске расправе, решења и слично, које су тада биле још увек у току. Такође, и за грађане, који из оправданих разлога нису успели да у предвиђеном року поднесу пријаве за легализацију својих објеката, остављен је додатни рок да то ураде до 24. октобра. И за њих важи иста процедура пријаве објеката, од документације треба да приложе важећу личну карту односно пасош, основ стицања у виду уговара, оставинског решења или пресуде, број катастарске парцеле који се може пронаћи на сајту „Геосрбија“ и податке о објекту (врста објекта, површина, спратност), а једина разлика се састоји у томе што они треба да доставе и неку врсту оправдања, у коме ће стајати образложење због чега су били онемогућени да поднесу пријаве у предвиђеном року. Иначе, како се очекује, у првом налету издавања потврда добиће их грађани који живе у мањим општинама или градовима, у којима је поднето до 50.000 пријава, за објекте који су имовински-правно чисти – наводи Рашић.
У Србији, према неким подацима, има око 4,8 милиона нелегалних објеката, а међу њима има и оних са привременим грађевинским дозволама. Закон о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима („Свој на своме“) ступио је на снагу крајем октобра, а њиме се омогућава да власници бесправних објеката озаконе своју имовину уз накнаду од 100 до 1.000 евра. Како је у више наврата навела министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић, овај закон грађанима доноси да коначно буду „своји на своме“, што значи правну сигурност и правну видљивост, а држави један уређени систем и прецизну евиденцију шта је све изграђено на територији Републике Србије и ко су власници тих објеката. И привреда такође има користи, јер Закон доприноси једној бољој пословној клими и уређеном тржишту некретнина.
Закон предвиђа да објекти буду евидентирани, а потом и уписани у катастар непокретности, чиме ће грађани моћи слободно да располажу својом имовином – кроз купопродају, наслеђивање, хипотеку, легално прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.
Предвиђени трошкови накнаде уписа права на непокретности зависе од површине објекта и места где се непокретност налази, а плаћања су ослобођени примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце. За породичне куће и станове, висина накнаде зависи од величине места, односно броја становника, па у Београду она износи од 100 до 1.000 евра, у местима са више од 100.000 становника накнада се креће од 100 до 500 евра, а у местима која имају од 50.000 до 100.000 становника од 100 до 300 евра. У местима која имају мање од 50.000 становника, накнада је фиксна и износи 100 евра. Сви износи се плаћају у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна. Када је реч о Чачку, трошкови уписа објекта на сеоском подручју су 100 евра, а на градском износе мало више и формирају се у зависности од зоне у којој се непокретност налази. У строгом центру града они ће износити око 500 евра.
Закон предвиђа и нулту толеранцију на нову бесправну градњу, јер по његовом ступању на снагу сви објекти који се граде без издате грађевинске дозволе, односно, без решења о одобрењу за извођење радова, биће уписани као власништво државе или порушени. Kонтрола ће се спроводити кроз годишње снимање целе територије Србије, појачани рад грађевинских инспекција, али и употребу савремених технологија. Набављени су дронови који ће у реалном времену достављати податке о свим променама на терену, чиме ће бити успостављен континуирани мониторинг на целој територији Србије.
Како се процењује, у првих шест месеци примене Закона биће уписано право својине за 300 до 500 хиљада објеката у Србији.
В. С.