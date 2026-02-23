УЧЕНИЦИ ИЗ ГУЧЕ ОСОКОЛИЛИ И НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „ДАНИ ВЕРОНАУКЕ“
ПОКАЗАЛИ ТАЛЕНАТ И КРЕАТИВНОСТ
Ученици ОШ „Академик Миленко Шушић“ и СШ „Драгачево“ из Гуче остварили су запажене резултате на ликовном конкурсу „Дани веронауке“, који је расписао Српски православни манастир Ваведење Пресвете Богородице у Велућу са благословом Његовог Високопреосвештенства архиепископа и митрополита крушевачког Давида. Свечана додела награда организована је 12. фебруара у манастиру Велуће.
На овом значајном конкурсу, ученик Основне школе „Академик Миленко Шушић“ Давид Драмлић освојио је треће место, док су ученици Доротеј Јелић и Ружица Раичић заслужено похваљени за своје радове. Из средњошколског узраста, ученица Валентина Милошевић из Средње школе „Драгачево“ добила је похвалу, показавши креативност, таленат и дубоко разумевање теме конкурса.
Свечана додела награда организована је 12. фебруара у манастиру Велуће, у духовној и свечаној атмосфери којом је ово такмичење добило још већи значај за учеснике и њихове наставнике. Посебна част и радост била је бити у прилици да се млади таленти сусретну, друже и инспиришу једни друге у духу хришћанских вредности и уметничког стваралаштва.
Давид Драмлић истиче да је за њега и овај конкурс представљао велики изазов, јер је, захваљујући њему, стекао ново духовно искуство.
– Заједно са вероучитељем и ученицима веронауке из основне и средње школе у Гучи, 12. фебруара посетио сам манастир Велуће поводом доделе награда за конкурс „Дани веронауке“. Сам догађај био је величанствен, како због великог броја посетилаца, тако и због труда који су организатори уложили – заиста, свака им част! Посебан утисак на мене оставила је посета манастиру Љубостињa, где се замонашила и живела света царица Милица и где је сахрањена, као и место где је последње године живота провела монахиња Јефимија, ауторка „Похвале кнезу Лазару“. Ово путовање за мене представља велико духовно искуство које ћу дуго памтити – пренео је своје утиске Драмлић.
Након доделе признања, ученици су посетили и Љубостињу, једну од најзначајнијих српских светиња, где су проширили своје знање о духовној и историјској баштини Српске православне цркве. Боравак је заокружен сјајно проведеним временом у Врњачкој Бањи, што је допринело још лепшем дружењу и незаборавним успоменама.
В. С.