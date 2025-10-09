Никола Пеулић лауреат награде „Златно слово Дејана Вукићевића“

У оквиру Жичког сабора библиотекара, 8. октобра 2025. уприличено је свечано уручење награде „Златно слово Дејана Вукићевића”, признања које се додељује у част прерано преминулог колеге др Дејана Вукићевића, који је оставио неизбрисив траг у националном библиотекарству.
Овогодишњи лауреат овог признања, које се додељује за најбољу изложбу у библиотечко-информационој делатности је Никола Пеулић, библиотекар Одељења за завичајну збирку и легате у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку. Колеги Пеулићу награда је додељена за поставку под називом „Космос нема центар” која је посвећена песнику, есејисти и књижевном критичару Небојши Васовићу, добинику Дисове награде за 2025.
О награди „Златно слово Дејана Вукићевића” говорила је мр Гордана Ђилас, библиотекарка саветница у Библиотеци Матице српске, која је и председавала жиријем за доделу овог признања. У Образложењу за доделу признања, жири је истакао да је посетиоцима изложбе а и јавности на приступачан и поуздан начин пружено на увид стваралаштво савременог песника, његово дело и контекст у којем оно настаје и траје у садашњости, али и будућности. Истовремено, изложба је и део ширег поетског простора који Дисово пролеће деценијама отвара и чува.
Награду која се састоји од златника са именом Дејана Вукићевића и његове књиге „Non imprimatur или Цензура у библиотекарству и издаваштву”, Николи Пеулићу уручила је Чарна Вукићевић, кћерка Дејана Вукићевића.
Градска библиотека Чачак