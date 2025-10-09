Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Први снег направио проблеме у снабдевању електричном енергијом у Моравичком округу – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ

-Најављена реконструкција дела вијадукта на кружном путу – ОТЕЖАН САОБРАЋАЈ, АЛИ БЕЗ ПОТПУНЕ ОБУСТАВЕ

-Признања КПЗ Србије на 52. Сусретима села Србије – ПЕХАР ЗА ВРНЧАНЕ, ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА РАДИВОЈА ДОМАНОВИЋА

-Мајор ДРАГУТИН П. ГАВРИЛОВИЋ, Чачанин у служби отаџбине – ХЕРОЈСКА ОДБРАНА БЕОГРАДА 1915.

-Отворени 23. Дани фотографије у Србији – Чачак 2025“ – ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЈА, ДОКУМЕНТ О ЛИЧНОСТИ И ВРЕМЕНУ

-Прича о српској „Мата Хари“ у роману Владимира Вучковића – НЕКОМЕ „КРАЈ“, НЕКОМЕ „ПОЧЕТАК“ ВРЕМЕНА

-ЛУЧАНИ: Ове године рекордна улагања у пољопривреду Драгачева – КРОЗ СУБВЕНЦИЈЕ ОПРЕДЕЉЕНО 60 МИЛИОНА ДИНАРА

– БОРАЦ 1926 – ОБУСТАВА РАДА

Društvo

Magla, a ponegde i slaba kiša

G. D.

Ponegde slaba kiša, magla na severu i istoku tokom celog dana Ujutru mestimično magla koja će se na krajnjem severu, istoku i po kotlinama zadržati čitav dan. U tim delovima zemlje je ponegde moguća i slaba sipeća kiša. U centralnim i južnim predelima tokom dana delimično razvedravanje, na jugozapadu će biti i sunca. Jutarnja temperatura […]
Društvo

Još ima vremena za prijavu kandidata za program „Moja prva plata“

I. М.

Prijavljivanje nezaposlenih zainteresovanih za uključivanje u program, koje se realizuje u periodu od 8. oktobra do 08. novembra godine, ušlo je u završnu fazu. Proces izbora kandidata od strane poslodavaca započeo je uporedo i trajaće najkasnije do 15.11.2020. godine. Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljena na portalu „Moja prva […]
Aktuelno Društvo

ТРИ КОМЕМОРАЦИЈЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ ПОЗНАТИМ ЧАЧАНИМА

I. М.

Чачак је у једном дану, у уторак 26.фебруара, остао без троје познатих Чачана – гимназијске професорке у пензији Љубице Бубе Спасић, ванредног професора Факултета техничких наука, проф. др Жељка Папића и МИлована Вуловића, дугогодишњег директора Народног музеја и оснивача КК „Железничар“. Од професорке Љубице Бубе Спасић на комеморативном скупу у спомен соби чачанске Гимназије опростиле […]

