У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Први снег направио проблеме у снабдевању електричном енергијом у Моравичком округу – ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ
-Најављена реконструкција дела вијадукта на кружном путу – ОТЕЖАН САОБРАЋАЈ, АЛИ БЕЗ ПОТПУНЕ ОБУСТАВЕ
-Признања КПЗ Србије на 52. Сусретима села Србије – ПЕХАР ЗА ВРНЧАНЕ, ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА РАДИВОЈА ДОМАНОВИЋА
-Мајор ДРАГУТИН П. ГАВРИЛОВИЋ, Чачанин у служби отаџбине – ХЕРОЈСКА ОДБРАНА БЕОГРАДА 1915.
-Отворени 23. Дани фотографије у Србији – Чачак 2025“ – ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЈА, ДОКУМЕНТ О ЛИЧНОСТИ И ВРЕМЕНУ
-Прича о српској „Мата Хари“ у роману Владимира Вучковића – НЕКОМЕ „КРАЈ“, НЕКОМЕ „ПОЧЕТАК“ ВРЕМЕНА
-ЛУЧАНИ: Ове године рекордна улагања у пољопривреду Драгачева – КРОЗ СУБВЕНЦИЈЕ ОПРЕДЕЉЕНО 60 МИЛИОНА ДИНАРА
– БОРАЦ 1926 – ОБУСТАВА РАДА