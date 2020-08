Oprez zbog radova na deonici Takovo – Preljina

Od danas do petka, u vremenu od 7 do 15 časova, zvodiće se više radova na deonici auto-puta od petlje Takovo do petlje Ljig.

Predviđeno je izvođenje radova na obeležavanju horizontalne signalizacije za maglu u smeru ka Ljigu.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake.

Istovremeno će se se izvoditi radovi na košenju trave u razdelnom pojasu.

Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem preticajne saobraćajne trake u oba smera.

Takođe, kosiće se trava u putnom pojasu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne saobraćajne trake.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navode iz Puteva Srbije. (kraj) ml

Izvor: MNA