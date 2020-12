Agencija: Dozvola za 20.475 doza Fajzerove vakcine, štiti i od novih sojeva

Prve doze vakcine kompanija „Fajzer“ i „Biontek“ trebalo bi tokom nedelje da stignu u Srbiju, izjavio je danas Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva i dodao da se dozvola Agencije odnosi na 20.475 doza vakcina.

Zelić je za RTS rekao da vakcina jeste efikasna 95 odsto, kako i piše u dokumentaciji.



„Kontrolisali smo sve elemente – kvalitet, efikasnost, bezbednost. Očekujemo u narednim danima da prve doze stignu, kada će se obaviti kontrola u našoj laboratoriji i izdati sertifikat“, naveo je Zelić.



Prema njegovim rečima, Agencija od 2. decembra, kad je dobila dokumenta, pažljivo procenjuje ono što tvrdi proizvođač, od početka razvoja vakcine do tri kliničke faze.



„Zaista je tako kako je najavljivano, možemo da budemo zadovoljni našim ispitivanjima ove vakcine“, istakao je Zelić.



Ukazao je da reakcije koje su primećene do sada i u primeni jesu bol na mestu primene, otok, crvenilo, što je, kaže, ono što znaju svi koji su nekad primili vakcinu.



Takođe, primetan je, dodao je Zelić, jedan do dva dana zamora, bola u mišićima, glavobolja.



„Neuporedivo je manji rizik da imate glavobolju nego da se zarazite koronom. Pratićemo primenu i u Srbiji“, naglasio je Zelić.



Kada je reč o ruskoj vakcini „sputnjik“, Zelić je rekao da su urađeni opšti, specijalni i testovi bezbednosti.



„Treba da kompletiramo našu procenu, na tome se radi i radiće se intenzivno, očekujemo dobre rezultate i u pogledu te vakcine“, rekao je Zelić.



Istakao je da se pregovara sa svima koji mogu da budu potencijalni dobavljači vakcina za Srbiju.



Govoreći o novom soju koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji, Zelić je naveo da trenutno nema nikakvih podataka da vakcine nisu efikasne protiv ovog novog soja.



„Vakcine su ispitivane i na novim sojevima, vakcine će nas zaštititi i od novih vrsta koronavirusa“, rekao je Zelić.

