АКЦИЈА ПОЈАЧАНОГ САОБРАЋАЈА ОД 9. ДО 15. МАРТА

У периоду од 9. до 15. марта ове године, у 34 државе чланице организације ROADPOL (европска мрежа саобраћајних полиција) биће спроведена међународна акција појачане контроле саобраћаја, усмерена на откривање прекршаја некоришћења сигурносног појаса и непрописног превожења деце у возилу.
Ова акција има за циљ унапређење безбедности свих учесника у саобраћају и подизање свести о значају коришћења сигурносног појаса, који представља једну од најефикаснијих мера заштите у случају саобраћајне незгоде.
Некоришћење сигурносног појаса и даље представља један од највећих проблема безбедности саобраћаја у Републици Србији, јер на годишњем нивоу, у саобраћајним незгодама, живот изгуби више од 100 особа.
Подсећамо да су током прошле године, припадници саобраћајне полиције санкционисали више од 150.000 возача због некоришћења сигурносног појаса, као и више од 8.000 возача и сувозача, због непрописног превожења деце у возилу.
Министарство унутрашњих послова још једном апелује на све возаче и путнике да доследно користе сигурносни појас на свим седиштима у возилу, као и да децу превозе искључиво у складу са прописима, уз употребу одговарајућих дечијих седишта и сигурносног појаса.