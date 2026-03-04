МУП 1
АКЦИЈА ПОЈАЧАНОГ САОБРАЋАЈА ОД 9. ДО 15. МАРТА

У периоду од 9. до 15. марта ове године, у 34 државе чланице организације ROADPOL (европска мрежа саобраћајних полиција) биће спроведена међународна акција појачане контроле саобраћаја, усмерена на откривање прекршаја некоришћења сигурносног појаса и непрописног превожења деце у возилу.

Ова акција има за циљ унапређење безбедности свих учесника у саобраћају и подизање свести о значају коришћења сигурносног појаса, који представља једну од најефикаснијих мера заштите у случају саобраћајне незгоде.

Некоришћење сигурносног појаса и даље представља један од највећих проблема безбедности саобраћаја у Републици Србији, јер на годишњем нивоу, у саобраћајним незгодама, живот изгуби више од 100 особа.

Подсећамо да су током прошле године, припадници саобраћајне полиције санкционисали више од 150.000 возача због некоришћења сигурносног појаса, као и више од 8.000 возача и сувозача, због непрописног превожења деце у возилу.

Министарство унутрашњих послова још једном апелује на све возаче и путнике да доследно користе сигурносни појас на свим седиштима у возилу, као и да децу превозе искључиво у складу са прописима, уз употребу одговарајућих дечијих седишта и сигурносног појаса.

МОНОГРАФИЈА „ПОЛА ВЕКА ЗАГРЉАЈА“ – ОДА ЉУБАВИ И ПЛЕМЕНИТОСТИ

МОНОГРАФИЈА О ШКОЛИ „1. НОВЕМБАР“ Загрљај је одувек један од симбола Школе за основно и средње образовање „1. новембар“. Топлина загрљаја њених ђака при сусрету – са другарима, наставницима, родитељима, вршњацима из других школа, успе сваки пут да измами бар осмех. Писала је бираним речима о томе Слађана Луковић у монографији „Пола века загрљаја“. У […]

Наоблачење уз снег, ледену кишу и ниже температуре – до 7 степени

ИЗВОР:РТС Облаци ће рано ујутру Војводини и западу Србије донети снег и кишу која ће се понегде ледити на тлу. До краја дана падавине се очекују и на југу земље, уз истовремено разведравање на северу. Стиже и хладни фронт и спушта температуру. Ујутру јак мраз од -12 до -2, по појединим котлинама и на југоистоку […]
DELJENJE ZNANJA

PREDAVANJE O TEHNIKAMA ZA POBOLJŠANJE VEB DIZAJNA U STARTAP CENTRU Naučno tehnološki park Čačak, u saradnji sa Kompanijom “Endava”, u prostorijama Startap centra, nedavno je organizovao meetup, na temu “CSS 3D programiranje”, a predavač je bio Aleksandar Vujić. Na ovom predavanju, programer iz “Endave” je prisutne vodio kroz CSS tehnike, uz pomoć kojih se može […]

