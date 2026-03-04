Društvo

ФОЛКЛОРНО УДРУЖЕЊЕ „МРЧАЈЕВАЧКО КОЛО” ОБЕЛЕЖИЛО ДВЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ПОРОДИЦУ ТОДОРОВИЋ ИЗ БРЕСНИЦЕ

Поводом обележавања две године постојања, протеклог викенда Фолклорно удружење „Мрчајевачко коло” из Мрчајеваца организовало је вече песме, игре и заједништва под називом „Док се коло игра – народ живи”. За две године колико постоји ФУ „Мрчајевачко коло“ организовало је неколико концерата хуманитарног карактера, а сав приход био је преусмерен на оне којима је помоћ неопходна. Ове године прикупљено је око 63.000 динара, а новац је намењен породици Тодоровић из Бреснице којој је кућа изгорела у пожару.

Фото: Анђела Стефановић

– ФУ „Мрчајевачко коло“ чува традицију, песме и игре овог дела Србије, а овим концертом смо обележили две године постојања и рада. На концерту је наступило наше Фолклорно удружење, односно, Први ансамбл који се представио: играма из Мрчајеваца, играма из Црноречја, играма из Шумадије, играма из Ниша, играма из Лесковца, поред тога, имамо кореографе који раде са децом у Основној школи „Марко Ђ. Катанић” у Бресници и они су се публици представили дечијим играма. Поред  домаћина, на концерту су разноликост игре, песме и ношње показали и КУД „Рас” из Новог Пазара, КУД „Драгачевски Абрашевић” из Гуче – рекао је Владимир Мијатовић, председник Фолклорног удружења „Мрчајевачко коло”.

Фото: Анђела Стефановић

Иако скоро основано, Фолклорно удружење, за сада, броји око 130 чланова, од тога малишана има око сто, а остатак чине Први ансамбл и рекреативци. „Мрчајевачко коло” формирано  је са циљем да се настави традиција,  да се сачувају српски обичаји и српска култура. 

– Имамо фолклорце који имају четири године, трудимо се све да их испоштујемо, да свима дамо прилику да наступају.  Сарађујемо са Фолклорном радионицом из Краљева, односно, са Културно-уметничким друштвом „Карановац” и заједно путујемо. Наступали смо у Бугарској, Македонији, очекује нас путовање у Хрватску у априлу, затим у августу у Грчку. Наступамо сваке године на „Етно-фесту”, учествујемо на локалним манифестацијама, крајем априла нас очекује гастрономска манифестација  „Први сач западне Србије” у Бресници – рекао је Мијатовић.

Фото: Мирјана Ђокић Мијаиловић

Као и на сваком догађају укључиле су се и вредне жене из Удружења жена „Милена Чубраковић“ које су допринеле хуманитарној акцији. Жене из Бреснице и Бечња труде се да чувају традицију, културну баштину нашег народа, кроз прављење традиционалних јела, старе занате. Поред својих свакодневних обавеза, увек су ту да подрже хуманитарне акције, концерте.

Фото: Мирјана Ђокић Мијаиловић

– Хуманитарну продају колача, пецива и домаће радиности организовале су жене из нашег Удружења, као и родитељи фолклораца из Бреснице. Моја ћерка учествовала је продавањем својих играчака како би девојчица Симеона што пре добила нови дом. Акција не би била успешна да гости нису дали свој допринос куповином, па смо захваљујући томе успели да прикупимо 63. 680 динара, које ће сигурно значити породици Тодоровић, јер им тренутно свака помоћ добро дође – рекла је Мирјана Ђокић Мијаиловић из Удружења жена „Милена Чубраковић”.

Породици Тодоровић, из чачанског села Бресница, из засеока Дачовићи почетком фебруара изгорела је породична кућа. За свега неколико минута, све што су претходних година улагали, како би пристојно могли живети, нестало је.

Уколико желите да помогнете породици Тодоровић, то можете учинити уплатом на жиро рачун: 325-9300701314995-36 или их позвати на број: 064/33-84-294.

Виолета Јовичић

