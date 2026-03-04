У току тестирање оптерећења објеката на видиковцу на Каблару

На видиковцу на Каблару у току су тестирања оптерећења објеката, све у циљу стручног, комплетног и адекватног испитивања, како би био потпуно безбедан за све оне који ће га посетити.
Према речима професора др Данијела Кукараса, дипломираног грађевинског инжињера Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, који је задужен за тестирање, на видиковцу је у овом тренутку у току испитивање пробним оптерећењем, односно завршна фаза тестирања на малој платформи.
-На објекту је тренутну око 50 тона оптерећења које је еквивалентно томе да се око 600 особа истовремено овде налази. Оно би требало да остане на објекту најмање 16 сати. Након тога радићемо поновна мерења, затим растерећење и, на крају, завршна мерења – рекао је професор Кукарас.
Он је истакао да ће након овог тестирања опрема бити пребачена на велику платформу.
-На њој че бити рађена већа оптерећења, биће постављено око 80 тона што је еквивалентно томе да се истовременои на објекту нађе хиљаду особа. Тестирање ће се изводити у пет главних фаза, са мноштвом међуфаза које ће се регистровати. Заджавање оптеређења и на великој платформи трајаће од 16 до 20 сати, након тога следи растерећење, затим контрола конструкције и испитивање „како се она понаша“ – објашњава професор.
Кукарас је закључио да су сва правила струке у потпуности испоштована и нагласио да на конструкцији која се тренутно испитује, инструменти показују нормално понашање, нема изражених деформација нити необичних реакција.
Како је нагласио мерења се врше на око 80 мерних места, на тај начин ће се добити потпуно поуздану слику о понашању конструкције, која за сада, према речима професора Кукараса, делује апсолутно безбедно.
-Испитивање видиковца на Каблару је фаза једног озбиљног и одговорног процеса, који се спроводи у складу са свим правилима струке. Граду Чачку је безбедност посетилаца апсолутни приоритет и зато смо инсистирали да се сва испитивања ураде темељно и уз ангажовање стручњака. Наравно, желимо да видиковац на Каблару буде не само атрактивна туристичка дестинација, већ пре свега потпуно сигурно место за све будуће посетиоце – изјавио је Милош Стеванић, помоћник градоначелника.
Кабинет градоначелника Чачка