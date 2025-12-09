Grad

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИ ЗА НАЈМЛАЂЕ РОМЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Најосновније, свакодневне потрепштине добило је десет младих ромских породица које имају бебе. Њима је подељено десет пакета.

– Хтели смо да обрадујемо наше нове Чачане и да улепшамо њихово одраста. Хвала Градској управи за друштвене делатности која је и ову активност професионално спровела. Ускоро ћемо и најбољим средњошколцима поделити лаптопове – најавио је Градимир Радосављевић, координатор за ромска питања Града Чачка.

Пакети за бебе подељени су младим ромским породицама, 8. децембра, у Скупштини града. Садрже средства за дечју хигијену и негу тела, храну, флашице, лаже и све остало што је бебама неопходно. Подела пакета за најмлађе Роме је део Програма за социјално укљчивање Рома и Ромкиња. Финансира га Европска унија, преко Сталне конференције градова и општина. У његовом спровођењу учествује и Град Чачак.

Детаљније у наредном броју „Чачанског гласа“

