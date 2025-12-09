Društvo

ЗА ВИКЕНД САБОР СРПСКЕ ХАРМОНИКЕ

ПРОМОЦИЈА КОМПАНИЈЕ „ГУБЕРИНИ” У ЧАЧКУ

Културни центар Чачак биће домаћин Сабора српске хармонике, који ће се одржати 13. и 14. децембра. Ова престижна манифестација окупља младе уметнике, професоре и љубитеље хармонике из целе Србије и региона, са циљем да се афирмише и промовише хармоника као један од најзначајнијих инструмената у народној музици.

– Значај манифестације је вишеструк: подршка младим уметницима,  Сабор пружа прилику талентованим музичарима да се представе широј публици и стручном жирију, промоција хармонике, инструмент који је дубоко укорењен у традицији српске музике добија заслужено место кроз такмичења, радионице и концерте, афирмација народног стваралаштва,  програм подсећа на богатство музичког наслеђа и подстиче нове генерације да га чувају и развијају – наводе организатори.

Такмичаре ће оцењивати еминентни професори и извођачи, чиме се обезбеђује висок уметнички стандард и објективна селекција најбољих.

 Најузбудљивији део Сабора биће суперфинале у недељу, 14. децембра, када ће се најбољи такмичари борити за титулу најбољег хармоникаша. Суперфиналисти ће се представити уз велики оркестар маестра Влада Пановића.

– Најзначајнији тренутак овогодишњег Сабора биће промоција реномиране италијанске компаније „Гуерини”, светски познатог произвођача хармоника. Представници компаније ће присуствовати догађају, представити своје инструменте и одржати промоцију која ће додатно обогатити програм и повезати домаћу сцену са међународним музичким круговима – истичу организатори.

Други Сабор српске хармонике у Чачку обећава да ће бити један од најзначајнијих културно-музичких догађаја крајем године, место сусрета традиције, младости и врхунског уметничког стваралаштва.

Организатори догађаја су град Чачак и Туристичка организација Чачка.

ТОЧ

