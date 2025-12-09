G.Milanovac

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА  ДО 29. ДЕЦЕМБРА

Данас су започети радови на рехабилитацији коловоза у Љубићској улици (од кружног тока до укрштања са Ибарском магистралом).

Током радова биће измењен режим саобраћаја, вршиће се затварање за саобраћај дела улице у зони радова. Постављена је саобраћајна сигнализација којом се регулише саобраћај. План је да радови буду завршени до 29. децембра.

Молимо суграђане да, у периоду док трају радови, за саобраћај користе алтернативне путне правце, као и да возила паркирају изван предметне локације јер ће због извођења радова бити отежан прилаз возилима до кућа и производних погона.

Кабинет председника општине Горњи Милановац

