РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ДО 29. ДЕЦЕМБРА
Данас су започети радови на рехабилитацији коловоза у Љубићској улици (од кружног тока до укрштања са Ибарском магистралом).
Током радова биће измењен режим саобраћаја, вршиће се затварање за саобраћај дела улице у зони радова. Постављена је саобраћајна сигнализација којом се регулише саобраћај. План је да радови буду завршени до 29. децембра.
Молимо суграђане да, у периоду док трају радови, за саобраћај користе алтернативне путне правце, као и да возила паркирају изван предметне локације јер ће због извођења радова бити отежан прилаз возилима до кућа и производних погона.
Кабинет председника општине Горњи Милановац