УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ПОРОДИЧНОГ И ПАРТНЕРСКОГ НАСИЉА

У оквиру обележавања глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, Женски центар Ужице данас је у сали Центра за социјални рад Чачак организовао округли сто посвећен унапређењу заштите жртава породичног и партнерског насиља, као и јачању сарадње међу кључним институцијама. Током скупа представљени су аналитички и статистички подаци из три округа, Моравичког, Златиборског и Рашког, који указују на препреке са којима се жртве суочавају и потребе институција у пракси.

Татјана Мацара, министарка без портфеља задужена за координацију активности у области родне равноправности, спречавање насиља над женама и економског и политичког оснаживања жена, на скупу под називом „Примена закона и унапређење услуга за жртве породичног и партнерског насиља – изазови и перспективе у Моравичком округу“, нагласила је да су овакви скупови драгоцени, пре свега, јер је реч о сарадњи институција система и организација цивилног друштва које се налазе на првој линији одбране жена и девојчица од насиља.

– Ми смо у другом делу кампање која је посвећена теми превенције и сузбијања насиља којем су изложене жене и девојчице и драго ми је да постоји велика заинтересованост и медија, али и свих оних који су укључени у ову тему. Данас разговарамо о резултатима које смо до сада постигли, али и о томе на који начин Влада Републике Србије размишља о овој теми за будући период. Неколико пута сам већ најављивала измене Закона о спречавању насиља у породици, измене кривичног законика и Закона о кривичном поступку и томе се радујем – рекла је министарка Татјана Мацура.

Према њеним речима, очекују се и измене које се односе на већу повезаност између институција система и већи фокус на жртве насиља, као и на њихово растерећење у смислу да не пролазе кроз нове видове виктимизације.

– Оно што је занимљиво у оквиру Закона о спречавању насиља у породици јесте препознавање деце као секундарних жртава. То до сада није био случај – нагласила је министарка Мацура.

Бранка Виријевић, социјална радница из Женског центра Ужице, подсетила је да ова организација ради анализу права и услуга за жртве породичног и партнерског насиља и да у томе прати три управна округа, Златиборски, Моравички и Рашки, напомињући да је ситуација слична из године у годину.

– Ми не пратимо облике насиља. Наша анализа је широка и прати права и услуге за жртве, односно, шта је њима на располагању када насиље пријаве институције. Када је реч о евидентирању жртава насиља у центрима за социјални рад, у односу на 2023. годину, порастао је број жртава насиља у породичном и партнерском контексту за 13 одсто. Када посматрамо и малолетне и пунолетне жртве насиља, број малолетних жртава је драстично порастао, за 59 одсто и то је бројка која нас је забринула. Акценат данашњег скупа је и на прихватилиштима за жртве насиља, односно, на сигурним кућама које, нажалост, на простору ова три округа нису доступне, осим на територији Општине Прибој у Златиборском округу. Јако је важно мапирати услуге које постоје у заједници и развијати нове услуге за жртве насиља, првенствено, прихватилишта. Укупан капацитет у ова три округа је осам лежајева, а иначе би требало да буде на 10.000 становника један лежај, тако да бисмо за ове округе требали да имамо 72 места – рекла је, између осталог, Бранка Виријевић.

Горан Јаворац, социолог из Центра за социјални рад Чачак, истакао је да би резултати истраживања требало да помогну у обликовању свести у смислу препознавања родно заснованог насиља и допринесу промени укорењених моралних и културних норми и ставова, који су још увек широко распрострањени у нашем друштву.

– Иако је тема „Истраживање о безбедности и квалитету живота жена“ изузетно осетљива, добро је прихваћена од жена које су у њему учествовале. Верујемо да је то добар почетни корак у мењању свести о препознавању насиља, оснаживању жена да пријаве насиље, као и у спречавању стигматизације, јер жена жртва насиља често наилази на неразумевање и осуду околине. С тим у вези, рађа се и нада да ће ово истраживање иницирати и бројна друга истраживања нужна за потпуније одговоре о родно заснованом насиљу. У истраживању је учествовало 4.100 породица, а циљ је био да проблем насиља посматрамо из угла статистике, да на основу статистичких података и параметара изведемо одређене закључке и омогућимо планове и циљеве како да смањимо насиље и како да препознамо врсте насиља – рекао је, поред осталог, Горан Јаворац.

Н. Р.

Опширнији извештај читајте у наредном броју „Чачанског гласа“