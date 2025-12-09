БОKСЕРИ ФЕТАХИ KОД ПРЕДСЕДНИKА ОПШТИНЕ

Млади боксери из Ивањице, тројица талентованих чланова породице Фетахи, данас су заједно са својим тренером Владимиром Бошковићем били гости председника општине Александра Митровића. Том приликом уручени су им симболични поклони – спортске патике, рукавице и торбе, као вид подршке њиховом досадашњем раду и резултатима.
Најстарији међу њима, осамнаестогодишњи Елвис Фетахи, већ је познато име у српском аматерском боксу. Освајач бројних медаља, двоструки вицешампион Србије и младић који стоји иза мотивације својих синоваца да закораче у ринг. На бокс га је, како признаје, наговорио рођени брат желећи да га „одвоји од телефона“. То је, каже Елвис, променило ток његовог живота, а затим и животе његових синоваца.
– Ја се нисам одвајао од телефона и имао сам чак проблем са леђима. Зато сам желео да и њих двојицу усмерим на спорт, јер знам чему води „дружење“ са телефонима. Таленат нам је изгледа урођен. Мали има брзо кретање и осећај, а овај старији је баш снажан, а ја имам од свега по мало. Надам се да ће бити и бољи од мене, да буду у репрезентацији – каже Елвис, не кријући понос.
Његов једанаестогодишњи синовац Валентино већ има прву златну медаљу, док се нешто старији Хамди за сада такмичи у спаринг мечевима и тек га очекују борбе за одличја. Обојица су озбиљни у намери да следе Елвисов пример.
– Драго ми је што сам почео да тренирам. Ово је спорт у коме не можеш да будеш нервозан или љут, већ смирен. Много значи и психички и физички – каже Хамди.
Валентино је, пак, дечак с великим сновима:
– Волим борилачке вештине и жудим да једног дана постанем члан репрезентације и одем на Олимпијске игре.“Тренер Спортског клуба „My Gym“, Владимир Бошковић, сматра да је пред њима велика боксерска будућност.„Одлични су спортисти, сјајна деца. Имају невероватан осећај за бокс, јер су врло музикални, а самим тим имају осећај за ритам, темпо и покрет. За њих ће се тек чути у боксу, најтежем спорту који не трпи размажене, већ одлучне и храбре момке – поручио је Бошковић.
Председник општине Александар Митровић нагласио је да успех тројице Фетахија представља важан пример свим младима у Ивањици.
– Остварили су сјајне резултате и надам се да ће тако бити и даље. Потрудићемо се да им обезбедимо пристојне услове за рад. Ово данас је био симболичан поклон. Познајем ову породицу дуги низ година, оставили су неизбрисив траг у историји наше општине и радује ме што стално напредују – рекао је Митровић.
Током разговора поменута је и могућност покретања акције за побољшање стамбених услова породице Фетахи, као и иницијатива да се обезбеди боксерски ринг за клуб, који планира организовање међународног меморијалног турнира у част покојног тренера Драгана Мијаиловића.
Млади Фетахији, својим радом, скромношћу и упорношћу, показују да Ивањица има чиме да се поноси и да се велике спортске приче често рађају у малим срединама.
Ј.С.