СЕНИОРИ И ДЕЧАЦИ ДО 13 ГОДИНА БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА ,,БОРАЦ“ ПОБЕДНИЦИ КУПА СРБИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУ

После пет одржаних трка за Куп Србије у друмском бициклизму, бициклисти ,,Борца“ су освојили екипно победе код сениора и дечака до 13 година, други су били дечаци до 11 година. Појединачно Куп су освојили Давид Драговић У13, Јован Гордић и Соња Савић У9, сениор Вукашин Јованчевић освојио је треће место као и Немања Савић У11, а други је Ђорђе Станисављевић У13.
Последња трка за овогодишњи Куп Србије у друмском бициклизму одржана је на кружној стази у парку пријатељства на Београдском Ушћу у недељу 2. новембра 2025.године.
Код сениора победу у генералном пласману и пре задње трке остварио је Марко Станковић ОБК ,,БЕОГРАД“, а за остале пласмане водила се борба и на задњој трци. Вукашин Јованчевић освојио је четврто место, што му је било довољно да у генералном пласману освоји треће место. Филип Ћериман освојио је осмо место, а Никола Крстић девето место. Екипно ,,Борац“ и ,,Металац“ из Краљева водили су борбу за прво место и овај пут ,,Борац“ је био бољи. Ова победа је драгоценија када се зна да Огњен Илић није возио већину трка за Куп.
Код дечака до 17 година, Лука Живановић освојио је пето место на задњој трци, а то му је и коначан генерални пласман.
Код дечака до 15 година, Никола Баралић освојио је четврто место на задњој трци, а то му је коначан генерални пласман.
Код дечака до 13 година, Давид Драговић на задњој трци освојио је друго место што му је било довољно да победи у генералном пласману. Ђорђе Станисављевић освојио је треће место, а у генералном пласману је другопласиран. Вук Јефтовић на задњој трци освојио је седмо место, што је узроковало да у генералном пласману буде на четвртом месту. У овој категори екипа ,,Борца“ је убедљиво прва у генералном пласману.
Код дечака до 11 година, Немања Савић на задњој трци освојио је друго место, али у генералном пласману је трећи. Огњен Ђокановић у Београду освојио је четврто место, што је његов пласман генерални пласман. У овој категорији по први пут стартовао је Јован Гордић који је супериорно победио све трке за Куп у категорији дечака до 9 година, а самим тим победио је и генералном пласману. На задњој трци опробао у старијој категорији и освојио је седмо место. Екипа ,,Борца У11″ освојила је друго место у генералном пласману.
Код девојчица до 9 година Соња Савић је победила у коначном генералном пласману за Куп, али задњу трку није завршила због лакшег пада.
За бициклисте ,,Борца“ сада предстоји пауза и заслужени одмор. Почетак припрема за наредну сезону је крајем новембра месца, сезона трка почеће већ у децембру са цикло кросем.