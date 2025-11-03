Aktuelno G.Milanovac

У Трудељу асфалтирање деонице некатегорисаног пута

vladecaglas Komentara (0)

У Трудељу, на територији Општине Горњи Милановац данас се ради 530 метара асфалта некатегорисаног пута у засеоку Јовановић. Асфалтирање је посетио председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

-Јако сам срећан када можемо да помогнемо и да олакшамо живот људима који су се определили да живе на селу – истакао је председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

Да је осећај припадности који људи имају према месту у ком живе и повезаност са родбином и пријатељима јача од примамљивог живота у граду, доказ је домаћин Радиша Јовановић који је остао са синовима, снајама и унучићима да живи у селу Трудељ.

Извор: Фејсбук страница председника Општине

Slične Vesti
G.Milanovac

Рудничани по лекове не морају више у Милановац

admin

          Компанија „Familyfarm“ отворила је другу апотеку на територији општине Горњи Милановац и то на Руднику. Овај објекат Апотекарске установе који се налази на Руднику после шест месеци, колико је био затворен, поново је отворио своја врата. Милован Николић, председник Месне заједнице Рудник, рекао је да поновни почетак рада апотеке доста […]
Aktuelno

РАДУЈМО СЕ ПОБЕДИ ЖИВОТА, ЉУБАВИ, МИРА..

Z. Ј.

Васкрс се сматра највећим хришћанским празником, јер означава Христову победу над смрћу. Тога дана је Исус Христ васкрсао из мртвих, победио смрт и свим људима даровао вечни живот. Својим чудотворним васкрсењем Христ је потврдио победу живота, љубави, мира и радости. На тај дан звоне сва црквена звона и у храмовима се пева „ово је дан […]
G.Milanovac

Изложба ,,Хвала пчелама: развој пчеларства у краљевачком крају“

admin

Изложба ,,Хвала пчелама: развој пчеларства у краљевачком крају“, Народног Музеја Краљево отворена је у петак у Галерији Музеја. Изложбу је отворио Душко Мијатовић, председник Друштва пчелара ,,Матица“ из Горњег Милановца са ђацима Техничке школе ,,Јован Жујовић“, полазницима школе пчеларства, који су посетиоце послужили својим медом и медом које је донирало Друштво пчелара из Горњег Милановца. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.