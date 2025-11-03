У Трудељу асфалтирање деонице некатегорисаног пута

У Трудељу, на територији Општине Горњи Милановац данас се ради 530 метара асфалта некатегорисаног пута у засеоку Јовановић. Асфалтирање је посетио председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
-Јако сам срећан када можемо да помогнемо и да олакшамо живот људима који су се определили да живе на селу – истакао је председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
Да је осећај припадности који људи имају према месту у ком живе и повезаност са родбином и пријатељима јача од примамљивог живота у граду, доказ је домаћин Радиша Јовановић који је остао са синовима, снајама и унучићима да живи у селу Трудељ.
Извор: Фејсбук страница председника Општине