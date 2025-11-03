Радови на деоници петља Таково – петља Прељина, после тунела Шарани

Радови на државном путу I A реда број 2, петља Таково – петља Прељина (после тунела Шарани)
ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да ће се од 3. новембра, од 8 часова до 6. новембра, до 12 часова, изводити радови на замени дилатације на мосту, на државном путу I А реда број 2, на деоници петља Таково – петља Прељина (после тунела Шарани), у смеру према Чачку.
Током извођења радова, за саобраћај ће бити затворена зауставна и возна сабраћајна трака, док ће се саобраћај одвијти претицајном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Извор: ЈП ,,Путеви Србије“