ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗБОГ ПОВЕЗИВАЊА АУТОПУТА „Милош Велики“ И „Моравског коридора“

Од 5. новембра уследиће измена режима саобраћаја на државном путу IA реда бр. 2, државном путу IБ реда бр. 22 и обилазници око Горњег Милановца, током извођења радова на саобраћајном повезивању аутопута „Милош Велики“ и „Моравског коридора“.

Наиме, за среду, 5. новембар 2025. године, од 8 часова, планиранo затварање денивелисане раскрснице „Прељина“ (Чачак – Север) за саобраћај моторних возила и преусмеравање саобраћаја на алтернативне путне правце. Измена режима саобраћаја је предвиђена на државним путевима IA-А2, IБ-22 и обилазници око Горњег Милановца. Измена режима саобраћаја ће се извршити због извођења радова на изградњи саобраћајне везе два аутопута: државног пута IА реда бр. 2 („Милош Велики“) и државног пута IА реда бр. 5 („Моравски коридор“).

Током затварања денивелисане раскрснице „Прељина“ (Чачак – Север), саобраћај ће се, ка одредиштима Чачак и Краљево, одвијати на следећи начин:

• За кориснике који из правца Београда иду за Чачак / Краљево, важиће следећа путања кретања: државни пут IA реда ознака пута А2 → искључење на денивелисаној раскрсници „Таково“ → државни пут IIА реда ознака пута 177 → државни пут IБ реда ознака пута 22 и државни пут IБ реда ознака пута 23.

• За кориснике који из правца Пожеге иду ка Чачку / Краљеву, важиће следећа путања кретања: државни пут IA реда ознака пута А2 → искључење на денивелисаној раскрсници „Паковраће“ → државни пут IБ реда ознака пута 23 и даље државни пут IБ реда ознака пута 22.

• На обилазној путањи, на свим карактеристичним локацијама, предвиђена је адекватна путоказна сигнализација за вођење саобраћаја.

• Планирано је да предметни радови трају до 20. децембра 2025. године.

Извор: Кабинет градоначелника Чачка