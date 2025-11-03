ФИЛМ „БАШТА” РЕДИТЕЉКЕ АНЂЕЛЕ ШУТИЋ

РОДНИ ЧАЧАК ЛОКАЦИЈА СНИМАЊА ФИЛМА МЛАДИХ ЧАЧАНСКИ УМЕТНИКА
У Чачку ће ускоро започети снимање дипломског филма „Башта” у копродукцији „Ривал филма” и Академије уметности у Београду. Реч је о ауторском пројекту Чачанке, младе редитељке и певачице Анђеле Шутић. Студенткиња филмске и телевизијске режије уз сараднике ће овај пројекат реализовати управо на територији њеног родног града до краја године. Кастинг за одабир глумаца одржан је у последњим октобарским данима, а аутори најављују да ће главне улоге играти млади истакнути глумци, чија ће имена бити позната пред сам почетак снимања. Како реализатори најављују, у току новембра, на неколико локација у Чачку, отпочиње снимање. „Башта” представља спој филмске уметности, музике и дубоког личног израза, а окупља тим младих вишеструко награђиваних аутора.
Ауторску чачанску екипу филма уз Анђелу Шутић чини копродуцент Тодор Трифуновић и асистент режије Мајда Ранитовић, они су студенти Академије уметности у Београду. Директор фотографије Филип Тасић са својим филмом „Тарик” освојио је престижну награду „Срце Сарајева” за најбољи студентски филм, а исти филм награђен је и на „Tetovo International Film” фестивалу, те на „Fineline Film” фестивалу, где је проглашен најбољим у категорији „Храбри Балкан”. Сценаристкиња Милица Лукић заједно са Анђелом Шутић потписује сценарио за филм, док ће Марија Младеновић бити задужена за сценографију, Невена Сараковић за костимографију, а Јована Тодоровић за звук. На монтажи филма радиће Тијана Марјановић, добитница престижне награде у Кану, чиме ауторска екипа филма „Башта” добија додатну снагу и кредибилитет.
‒ Филм носи назив „Башта” управо зато што све односе треба окопавати, заливати, чупкати и неговати да процветају као сам пупољак. Реч је о односу двоје људи, а не бих превише откривала саму радњу филма и њихове актере још увек. Постоје две главне и две споредне улоге, а чиста емоција која нагиње ка мелодрами могу бити одређења „Баште”. Када сам писала са још једном сценаристкињом филм, невероватно је да смо се око исте реченице запитале, изнервирале… и, заиста, тада сам знала да све иде у правом смеру. То је зато што он доноси суровост, директност, а могу бити приближене савременом човеку који ће сутра исто угледати на филмском платну – објаснила је Анђела Шутић, редитељ филма.
РОДНО МЕСТО – ПОВРАТАК И ИНСПИРАЦИЈА
Анђела Шутић, позната по свом раду у области режије, организације и музике, већ је оставила траг на домаћој сцени. Као асистенткиња режије, радила је на пројектима великих продукција, међу којима су „Краљ Александар” у режији Здравка Шотре, као и на пројектима Arhangel Digital Studiosa („Кад су цветале тикве”). Свој допринос дала је и значајним филмским манифестацијама попут „ФЕСТ-а” и „Интеракције”. За свој краткометражни филм „Дар” освојила је прву награду на Фестивалу „Златна буклија”.
Поред филмског рада, Анђела има богато искуство и у музичком свету. Наступала је на домаћим и међународним сценама (AIDA Cruises, IDJ Show, Sky Music (продукција), представљала Србију на „Meikin Asia” фестивалу у Киргистану, где је учествовало 29 земаља Европе и Азије. Као деветогодишњакиња написала је и компоновала своју прву ауторску песму, за коју је освојила Grand Prix на Фестивалу „Жене у музици”. Песма је преведена на два језика и премијерно изведена у култној емисији „Музички тобоган” Миње Суботе. Аутор је и збирке поезије „Звездани сјај”, као и албума дечјих песама. Данас свој креативни пут усмерава ка филму и музици, настојећи да кроз уметност повеже емоцију и визуелну снагу слике.
‒ Након толико година драго ми је да се враћам у Чачак, јер нисам до сада снимала ниједан већи пројекат у Чачку. Веома ми је драго што ћу на својој територији направити нешто што је и мени, али и остатку екипе, заиста драгоцено. Допада ми се та децентрализација Београда, у смислу да се не снима само нешто на територији тог града. Чачак ми је у срцу, иако волим Београд, јер сам у њему од студентских дана, у њему и живим. Интересанто је да је локација снимања и у близини моје куће, све те улице, све ме то подсећа на детињство. Мислим да ће прича утолико бити због свега наведеног и аутентичнија ‒ истакла је редитељка Шутић.
ПОТРЕБА ДА СЕ ФОРМИРА ЈЕЗГРО МЛАДИХ ЧАЧАНСКИХ УМЕТНИКА
Уз Анђелу, раме уз раме стоји копродуцент филма Тодор Трифуновић, глумац и продуцент са богатим искуством у производњи кратке филмске форме. Био је глумац и продуцент ,,Одлуке“ Бранке Гајић Бештић, првог интерактивног филма у Србији чији је потпис уписан у историју Српске кинематографије, а током досадашње каријере остварио је запажене улоге у серијама “Клан” Слободана Скерлића, „Време зла” Ивана Живковића, „Време смрти” и „Пасјача” Марка Манојловића, као и у филму „Буди Бог с нама” у режији Слободана Шијана. Поред тога, Трифуновић је 2024. године радио и на краткометражном филму „Смак света” редитељке Мајде Ранитовић, такође Чачанке. У досадашњој каријери Тодор је добитник више од седамдесет признања на домаћим и међународним фестивалима као продуцент филмова кратког метра, чиме је потврдио, како наводи, статус једног од најангажованијих младих уметника нове генерације.
Говорећи о пројекту „Башта”, Трифуновић је истакао значај окупљања младих филмских аутора из Чачка:
‒ Време је да се у нашем граду формира језгро младих, образованих уметника чији ће радови имати прилику да се виде не само на домаћој, већ и на светској сцени. Верујем да ће „Башта” бити само почетак једног новог филмског таласа из Чачка. Надамо се да ће град препознати важност оваквих пројеката и створити услове да млади уметници остану, стварају и живе управо овде у свом граду.
Филм „Башта” тако постаје много више од дипломског задатка. Постаје симбол повратка младих уметника свом граду, жеље за стварањем у аутентичном локалном окружењу и потврда да Чачак може бити простор из којег настају дела светског домета. То је башта из које ничу нови уметници и нови погледи на филм. Аутори филма наводе да су отворени за сарадњу и подршку у сваком погледу управо, јер се на територији Чачка, одакле су идејни творци родом, отвара могућност да се људскост и уметност споје и отелотворе у све што предстоји.
Милица Матовић