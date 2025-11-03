ПРИЈАВЕ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ДО 15. ЈАНУАРА 2026. ГОДИНЕ
Привредна комора Србије покренула је нови циклус пријава за послодавце који желе да се укључе у дуално образовање у школској 2026/27. години. Рок за пријављивање је 15. јануар 2026. године, а заинтересовани привредници могу да се пријаве у три корака, путем веб портала дуалног образовања. Подносиоци пријаве треба да доставе изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад.
Неопходну документацију за акредитацију привредници могу доставити до 15. јануара, електронски, или путем поште на адресу Привредне коморе Србије, односно, надлежне регионалне коморе. За школску 2026/27. годину биће понуђено 92 образовна профила из 12 различитих подручја рада. С обзиромна то да се дуално образовање реализује у различитим подручјима рада, могу се укључити и компаније из различитих области, попут грађевинарства, електротехнике, машинства, пољопривреде, производње и прераде хране, саобраћаја, текстилства, трговине, угоститељства, туризма, хемије, графичарства, здравства, социјалне заштите…
– Последњих неколко година све је актуелније дуално образовање, што потврђује и чињеница да смо за школску 2025/2026. годину имали много већи број захтева привредника, него заинтересованих ученика за одређене профиле. Дакле, све је актуелније образовање по мери привреде. Расписан је и конкурс за школску 2026/2027. годину, привредницима су послата обавештења и већ добијамо повратне информације, односно, изјаве о потребама за дуалним образовањем, као и о потребама за новим образовним профилима, што нас изузетно радује. Али, неопходна је додатна подршка и сарадња са школама, како би се отворили нови образовни профили који су потребни привреди за даљи развој. Сва привредна друштва и предузетничке радње које желе да се укључе у систем дуалног образовања могу то да ураде до 15. јануара. Предузећа која су већ акредитована и раније имала ученике по дуалном образовању потребно је само да поднесу изјаву за школску 2026/2027. А предузећа и радње које први пут улазе у дуални систем образовања треба да преко портала дуалног образовања пријаве своју компанију, или да се обрате било којој организационој јединици Привредне коморе Србије. Наравно, и у Регионалној комори у Чачку привредници могу добити све информације неопходне за укључење у дуални систем образовања – каже Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.
Саговорница „Гласа“ подсећа да дуално образовање послодавцима доноси многе бенефите, као што су: квалификован и обучен кадар спреман за процес рада, знатно смањени трошкови за обучавање и увођење радника у пословне процесе компаније, могућност учествовања у креирању образовних профила у складу са пословима и потребама привреде, брз одговор система образовања на промене на тржишту рада, учестовање у процесу распоређивања ученика, промовисање друштвене одговорнисти послодавца…
– У децембру ћемо радити мониторинг са предузећима која су последњих пет, шест година укључена у дуално образовање, јер нам је јако битна повратна информација послодаваца. Посетићемо десет компанија на територији Моравичког округа које су укључене у овај модел образовања. Захваљујући мониторингу добићемо детаљне смернице за даљи напредак дуалног образовања, можда, и за измену појединих образовних профила, или програма и планова рада који одговарају одређеној привредној грани. Са нестрпљењем очекујемо повратне информације од привредних субјеката – нагласила је Танасковић.
Подаци Привредне коморе показују да интересовање привреде за дуални модел образовања расте, односно, да је више од 1.200 компанија већ укључено у његову реализацију. Кроз овај систем образовања прошло је више од 21.900 ученика у 213 школа широм Србије, наводи Горана Танасковић и подсећа да на званичном порталу дуалног образовања послодавци могу пронаћи све информације, као и детаље о образовним профилима доступним у наредној школској години.
Н. Р.