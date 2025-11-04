Društvo

ДАНАС ХЛАДНИЈЕ, ПОНЕГДЕ СА КИШОМ

Z. Ј. Komentara (0)

Хладније време у земљи, уз облаке и слабу кишу ујутру. На северу и западу биће суво, уз сунчане периоде после подне. Највиша температура до 16 степени.

На северу и западу Србије претежно сунчано време, ујутро понегде са слабим приземним мразем.

У осталим крајевима ујутру и пре подне умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом, а после подне суво, уз смањење облачности.

Најнижа температура од два степена на северу до 11 степени на истоку, а највиша од 11 до 16 степени.

Променљиво расположење и главобоља код метеоропатa

Очекивана биометеоролошка ситуација може имати неповољан утицај на хронично оболеле и осетљиве особе.

Нарочит опрез се саветује срчаним болесницима.

Могуће метеоропатске реакције су променљиво расположење и главобоља.

Slične Vesti
Društvo

ФИЛМСКА ПРИЧА НА ЛИТИЦАМА КАБЛАРА – СПАСЕНА ОСАМДЕСЕТТРОГОДИШЊА БЕОГРАЂАНКА

vesna

У петак увече у близини Савиних вода на падинама Каблара изгубила се осамдесеттрогодишња планинарка из Београда! И ова прича, која личи на рубрику „веровали или не“, има срећан крај. Пронашли су је и спасили чачански ватрогасци, са којима је био и Горан Николић, главни чувар у Овчарско-кабларској клисури. Он је за „Чачански глас“ испричао ову, […]
Aktuelno Društvo

ЧАЧАНИ ЧИТАЈУ “ЧАЧАНСКИ ГЛАС“

v. d.

                   Фото: Снежана и Јована у редакцији листа прелиставају овај број. Оне су лепе. Оне су шармантне. Врхунски професионалци. Снежана и Јована обликују сваки број “Чачанског гласа“. Стручно се то зове технички прелом. Говорећи обичним речником, то значи да у сарадњи са новинарима, одлучују како ће изгледати […]

октобар, Фото: Милан Чакајац
Društvo

Променљиво облачно са сунчаним интервалима

vladecaglas

У Србији данас променљиво облачно са дужим сунчаним периодима. У већини крајева суво, само понегде у Војводини и брдско-планинским пределима може бити мало кише. Температура и даље изнад просека за крај октобра. Највиша дневна од 20 до 25 степени.Првог дана викенда променљиво облачно и у већини крајева суво са дужим сунчаним интервалима, а краткотрајна киша […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.