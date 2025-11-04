ДАНАС ХЛАДНИЈЕ, ПОНЕГДЕ СА КИШОМ

Хладније време у земљи, уз облаке и слабу кишу ујутру. На северу и западу биће суво, уз сунчане периоде после подне. Највиша температура до 16 степени.
На северу и западу Србије претежно сунчано време, ујутро понегде са слабим приземним мразем.
У осталим крајевима ујутру и пре подне умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом, а после подне суво, уз смањење облачности.
Најнижа температура од два степена на северу до 11 степени на истоку, а највиша од 11 до 16 степени.
Променљиво расположење и главобоља код метеоропатa
Очекивана биометеоролошка ситуација може имати неповољан утицај на хронично оболеле и осетљиве особе.
Нарочит опрез се саветује срчаним болесницима.
Могуће метеоропатске реакције су променљиво расположење и главобоља.