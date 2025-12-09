МИНИСТАРКА МАЦУРА У УДРУЖЕЊУ ЖЕНА „КАТРЖАНКЕ“

ПОДРШКА ОСНАЖИВАЊУ ЖЕНА НА СЕЛУ
Татјана Мацура, министарка без портфеља у Влади Србије, задужена за родну равноправност, посетила је чачанско село Катргу и са женама из тог краја разговарала о њиховом економском и политичком оснаживању у просторијама Удружење жена „Катржанке“. Циљ овог састанака јесте још један корак ка подстицању жена из руралних средина да активније учествују у друштвеним и политичким процесима, пре свега, у областима које директно утичу на њихове породице и локалне заједнице.
– Међу женама на селу у различитим крајевима Србије постоје велике разлике. Услови живота и рада у Војводини не могу бити исти као у брдско-планинским крајевима, самим тим и проблеми су различити. Жене се сусрећу са инфраструктирним проблемима, које женама у неким другим крајевима наше земље нису проблеми, све зависи од тога какве су прилике за организовање породичног живота, образовање деце. То су углавном проблеми о којима говоримо када обилазимо Србију и разговарамо са женама, јер оне су познате по томе да показују додатну бригу за социјални живот. Постоји велика заинтересовсност жена да своје послове организују у оквиру својих домаћинстава – рекла је Татјана Мацура, министарка без портфеља у Влади Србије.
Жене из Катрге, али и представнице других удружења жена имале су прилику да представе проблеме са којима се суочавају у свакодневном животу, али и да говоре о препрекама у комуникацији са представницима локалне власти, политичком оснаживању жена у сеоским заједницама.
– Катрга је младо село, био је ту велики број жена које имаји малу децу, породице које имају више деце, породице које су из града прешле да живе на село. Све су прилике да промоција живота на селу, коју промовише Влада Републике Србије последњих година даје резултате. Наредни кораци које ћу спровести су разговори са министрима пољоприведе и финансија, да видимо на који начин могу да се организују пољопривредна газдинства тако да то одговара женама које живе у брдско-планинским крајевима. Не само ресорно министарство пољопривреде, већ и министарства привреде и друге институције поклањају посебну пажњу женама које живе на селу и опредељују средства за организовање бољег начина живота – истакла је министарка Мацура.
Важна тема били су и начини на које жене могу активније да учествују у доношењу одлука које утичу на њихов свакодневни живот и рад.
– Жене доносе један нови тон приступу решавања проблема, јер су оне више фокусиране на то да се дође до решења, а не инсистирју да буду у праву. Желимо да мотивишемо жене да буду више укључене у политички живот, од тога да буду активније у месним заједницама, општинама, градовима, па зашто не и на републичком нивоу. Мислим да глас жена треба да се чује – нагласила је министарка.
Мирослава Миновић, председница Удружења жена „Катржанке“ истакла је да је велика част што се глас жена са села чуо до министарства.
– Настављамо оснаживање жена са села. Изашао је први број часописа „Глас жене са села“ уз подршку министарке и излазиће на свака три месеца. У наредном периоду очекује нас још један догађај, од 26. до 28. децембра, који ће окупити сва удружења жена из Моравичког и Рашког округа. Ту ће вредне жене представити оно што су створиле својим златним рукама током лета и јесени. Самим учешћењем на таквим догађајима, продавањем онога што су саме направиле, оне ће се економски оснажити – рекла је Миновић.
У оквиру посете Моравичком округу, министарка Мацура посетила је Друштво за борбу против шећерне болести „Диабетес мелитус“ из Чачка.
Виолета Јовичић