Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 10. децембар

  Електродистрибуција: Планирани  радови за СРЕДУ, 10. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 10.12.2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије бити део потрошача у Доњој Јежевици који се напајају са трафостанице Доња Јежевица кула. 

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

