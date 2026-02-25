АКТИВНОСТИ ГРАДСКИХ ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Последњих дана фебруара, повољне временске прилике искоришћене су за почетак активности на уређењу јавних површина у Чачку. Након завршетка зимског програма одржавања, надлежна јавна предузећа постепено прелазе на реализацију планираних активности у оквиру летњег програма.
Приоритет је свакако централна градска зона, где су радници јавно комуналних предузеђа „Комуналац“ и „Градско зеленило“ и Спортског центра „Младост“ почели да чисте јавне површине.
– Данас је у току прање и сређивање дечијег игралишта за наше малишане у Градском парку. Радници „Градског зеленила“ ће овај посао комплетно завршити већ сутра, када ће игралиште бити спремно за децу током пролећних дана који су пред нама – рекао је Милош Стеванић, помоћник градоначелника, који је данас био са екипама на терену.
Екипе JKП „Комуналца“ током данашњег дана сређују такозвано Спрајтовог игралишта и перу централне градске улице. Радници JKП „Градског зеленила“ започели су сезонску садњу цвећа на предвиђеним локацијама.
У наредном периоду планирано је интензивирање активности у складу са динамиком утврђеном програмом одржавања јавних површина. Град ће и у наредном периоду наставити са спровођењем редовних активности у циљу унапређења комуналног реда и квалитета јавних простора.
Кабинет градоначелника Чачка