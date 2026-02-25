УХАПШЕНА ДВА ЧАЧАНИНА

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова у Чачку
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим и Основним јавним тужилаштвом у овом граду, у две одвојене акције, ухапсили су Н. Г. (2006) из Чачка због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, док ће против В. Н. (2004), осумњиченог за неовлашћено држање опојних дрога, бити поднета кривична пријава.
Н. Г., који је био путник у такси возилу је, када их је полиција зауставила, бацио кесу у којој се налазио 171 грам прашкасте материје за коју се сумња да је кокаин.
У другој акцији, полиција је претресом стана и других просторија које користи В. Н. пронашла 15 пакетића са 53,65 грама праха за који се сумња да је амфетамин и кесу са 38 грама сасушене биљне материје за коју се сумња да је канабис.
Н. Г. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, док ће против В. Н. бити поднета кривична пријава у редовном поступку.