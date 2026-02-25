Данас је одржана седница Штаба за ванредне ситуације града Чачка, на којој је разматрано шест тачака. Једна од тачака односила се на разматрање стања ванредне ситуације за део територије града Чачка, односно, за Месну заједницу Бресница. Такође, речи је било и о унапређењу Јединице цивилне заштите опште намене и о помоћи коју пружа припадницима Министарства унутрашњих послова.
Подсетимо, ванредна ситуација на терторији Месне заједнице Бресница проглашена је 1. октобра прошле године због елементарне непогоде – недостатка воде за пиће. План је да током 2026. укупно 250 домаћинстава у овој месној заједници буде прикључено на водосистем „Гушавац”.
– На састанку је било речи о укидању ванредне ситуације у Месној заједници Бресница и донет је закључак да се она укине. Ванредна ситуације је до сада била на снази како би мештани добили прикључке у својим домаћинствима. До сада су 73 домаћинства стекла услове да се прикључе на водосистем „Гушевац“, од тога 69 домаћинстава је прикључено, а четири су у поступку исплате својих прикључака. У наредном периоду стичемо услове за још 12 прикључака заинтересованих породица. ЈКП „Моравац“ Мрчајевци доградило је 800 метара примарне недостајуће мреже, бустер станица је енергетски опремљена, фали систем даљинског надзора. Град Чачак је определио средства од 20 милиона динара за ову годину, спроведена је јавна набавка, уговор је потписан, очекујемо улазак извођача радова већ почетком марта – рекао је Срђан Бошковић, директор ЈКП „Моравац”.
За овај пројекат из републичког буџета издвојено је 70 милиона, док је локална самоуправа реализацију пројекта подржала са 24 милиона динара из свог буџета. Водосистем „Гушевац” тренутно обезбеђује око 30 литара воде у секунди, што је довољно за Мрчајевце, Катргу, Бресницу, делове Бечња, Доње Горевнице и Остре.
– Апелујем на све мештане Бреснице да дођу у ЈКП „Моравац“ да се распитају о техничким условима како би могли да буду прикључени на водисистем. Мештанима који нису легализовали своје објекте то може представљати проблем, јер уколико нису извршили упис својине неће моћи да се прикључе, па овом приликом апелујем на њих да и то ураде – рекао је Бошковић.
Јединице цивилне заштите опште намене представљају кључну карику друштва, јер активно помажу редовним службама, пре свега, у ванредним ситуацијама. Њихова редовна обука осигурава да припадници знају своје позиције и задатке у реалним условима. Главни задаци Јединице цивилне заштите опште намене су: гашење пожара, одбрана од поплава, рашчишћавање, евакуација и збрињавање, превентива.
– Током прошле године спроведена је обука трећег и четвртог вода Јединица цивилне заштите опште намене. На обуку је позвано 89 људи, а одазвало се њих 57. У наредом периоду имаћемо обучавање и тренирање Јединице опште намене цивилне заштите града Чачка. Током прошлог лета, односно, седмог јула прошле године, када смо имали велики број пожара на територији Моравичког округа, они су дали велики допринос на санирању пожара на отвореном простору. Још један проблем који је препознао Сектор за ванредне ситуације су пожари на грађевинским објектима, односно, пожари током грејне сезоне. Од почетка године евидентирано је укупно 1.565 пожара и експлозија на грађевинским објекетима на територији Србије. Током тих пожара и експлозија страдало је 14 лица – рекао је Милан Ерић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације.
Ерић је истакао да су све јединице спремне и обучене, као и да располажу добром и квалитетном опремом за рад.
– У наше родове долазе млади, способни људи, мотивисани за рад. Завршен је конкурс за упис 300 полазника на Основну обуку у ватрогасно-спасилачке јединице на простору Србије. Веома смо задовољни податком да се пријавио велики број омладине – казао је Ерић.
Виолета Јовичић