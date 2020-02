AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PENZIONERA GRADA ČAČKA – GLAVNI ZADATAK IZGRADNJA DOMA ZA STARE

Udruženje penzionera Grada Čačka (UPGČ) i protekle godine sprovelo je brojne aktivnosti, a sve u cilju pomoći svojim članovima, kojih u 43 mesne organizacije ima oko 11.700. Pored nabavke prehrambenih namirnica i sirovina za ogrev po povoljnim cenama i uslovima, Udruženje je organizovalo i mnoga druženja, putovanja, izlete, a veliko interesovanje vladalo je za odmor u banjama i na moru. I za ovu godinu slični su planovi, a već sada su počele rezervacije za letovanje.

Ističući da je Udruženje dobrovoljna, neprofitna, socijalno-humanitarna, nestranačka organizacija, koja postoji skoro 75 godina, Miladin Savić, predsednik UPGČ, navodi da su prošle godine članovima obezbedili pozajmice do 12.000 dinara, tačnije za te svrhe dato je čak devet miliona dinara! Mnogi su iskoristili i da po povoljnim uslovima kupe ugalj i drva, i to na odloženo plaćanje preko Republičkog fonda PIO na šest ili osam mesečnih rata.

– Obezbedili smo prošle godine 1.700 tona uglja i 600 kubika drva. Naši članovi mogu i u ovoj godini da sklapaju ugovore za nabavku ogreva i prehrambenih paketa. Cene su nepromenjene, a zaključivanje ugovora počelo je od 1. februara. U saradnji sa Fondom PIO uručili smo 500 paketa za kućne potrebe najugroženijim penzionerima. Naši članovi obezbedili su kartu za povlašćenu vožnju na svim linijama „Kavim Autoprevoza Čačak“. Takođe, u saradnji sa Fondom, organizovali smo prijem 1.300 zahteva za korišćenje banja, a to ćemo raditi i ove godine – nabraja Savić neke od aktivnosti.

Prošle godine UPGČ je po povoljnim uslovima omogućilo vaučer za 230 čačanskih penzionera u mnogim banjama Srbije – Vrnjačkoj, Niškoj, Prolom, Lukovskoj, Trepči, Soko Banji, kao i na Zlatiboru. Savić najavljuje da će ove godine broj vaučera biti i veći.

Glavni zadatak i dalje je izgradnja doma za stara lica. Savić naglašava dobru saradnju sa rukovodstvom lokalne samouprave i u ispunjenju tog cilja.

– Imamo obećanje da će se pitanje lokacije rešiti do kraja ove godine. Izgradnjom doma mnogi naši sugrađani bi bili u mogućnosti da budu u domu, blizu svojih porodica. A koliko je to važno, govori i podatak da je u ovom trenutku čak 97 Čačana u staračkim domovima širom Srbije. Uz to, najmanje 30 naših sugrađana dobilo bi šansu da se zaposli u domu.

Uspešna je bila i organizacija izleta u Trebinje, Mostar, Sarajevo, Zlatar i brojna druga atraktivna mesta, a za mnoge je u najlepšem sećanju ostalo putovanje na Krf. Osim na izletima, mnogi članovi se druže i u nekom od devet klubova u gradu i selima. Uskoro će biti svečano otvoreni klubovi penzionera u Gornjoj Trepči i Bečnju. U onom najstarijem, u Balkanskoj 6, svakog meseca se održavaju zabave. Naravno, i ove godine biće slično, a već u nedelju u tom klubu organizuje se zabava, povodom Dana zaljubljenih.

– Naš cilj je da penzioneri izađu iz kuće, da ih uključimo u društvo, uz minimalnu članarinu. Naše sale mogu da koriste i za organizovanje rođendana svojih unuka, za svadbe i druga veselja – kaže Savić.

Za 10. maj planiran je izlet u Grčku (Krf, ostrvo Vido, Solun i Zejtinlik). Cena petodnevnog aranžmana je 135 evra i može se platiti u više rata. U toku je prijavljivanje, a već sada ih ima oko 30.

– Ako se bude prijavilo više članova, u Grčku će se ove godine ići u dva autobusa. Veliko interesovanje vlada i za organizovanje letovanja u grčkim gradovima, preko turističkih agencija sa kojima imamo dobru saradnju i po veoma povoljnim uslovima za naše članove. Prijavljivanje je počelo još od Nove godine. Potpisali smo ugovor i sa banjom u Gornjoj Trepči, tako da naši penzioneri imaju popust od 30 odsto. Ugovore imamo i sa drugim banjama u Srbiji. Za ovu godinu u ponudi je i letovanje u Šušnju – rekla nam je Vesna Kovačević, koordinator za putovanja u UPGČ.

Prošle godine više od 600 čačanskih penzionera letovalo je preko Udruženja. Za vaučere za odmore uvek je veliko interesovanje. Kako ističe Vesna Kovačević, prošle godine ih u aprilu više nije bilo. Budući da su se već sada mnogi prijavili, ona smatra da već u martu neće imati slobodnih vaučera. Za putovanja podjednako su zainteresovani i oni „novopečeni“ penzioneri, ali i mnogi koji su u devetoj deceniji života. Na višednevnom izletu na Krf najstariji putnik imao je 92 godine!

