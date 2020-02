OBRADOVIĆ POKRENUO PROMOTIVNI KARAVAN „OSLOBOĐENJE“

Lider Dveri Boško Obradović, pozvao je danas predsednika Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića da što pre spusti tenzije, da se smiri i shvati da nije njegov opstanak na vlasti najvažnija stvar na ovome svetu.

Obradović je rekao da Vučićeva 24-časovna kampanja protiv političkih neistomišljenika, koji nemaju pravo da odgovore na sve to, vodi u još veće međusobne sukobe, tenzije, izrazivši strah da to nikako ne ide u dobrom pravcu.

“Podsetiću na onu njegovu izjavu da će Srbija do 2030. godine izjednačiti broj oni koji odlaze iz zemlje, sa brojem onih migranata koji dolaze”, rekao je Obradović u Čačku na početku promotivnog karavana pod imenom “Oslobođenje”.

On je naglasio da Srbija nije Nemčka i da ne možemo da primimo toliko veliki broj migranata kao što to sebi može da dozvoli jedna Nemačka.

“Srpski pokret Dveri je na poziciji politike koju zastupa Višegradska četvorka, Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka koje brane svoje državne granice i koje ne dozvoljavaju nekontrolisani ulazak migranata na njihovu teritoriju. S obzirom da se radi od četiri članice Evropske unije smatramo da imamo puno pravo da i im u Srbiji zastupamo istu takvu politiku koja zapravo garantuje bezbednost građanima Srbije i ne dozvoljava promenu strukture stanovništva po onome kako Aleksandar Vučić vidi našu budućnost”, naveo je Obradović.

Promotivni karavan “Oslobođenje” počeo je danas u Mrčajevcima, a nakon obilaska Preljine, zaustavio se u centru Čačka.

“Kao što nas to istorija uči, oslobođenje Srbije uvek je kretalo iz Čačka i ovih naših krajeva Šumadije i zapadne Srbije. Danas iz Čačka kreće promotivni karavan Dveri u okviru zajedničke kampanje bojkota izbora srpske opozicije koji će obići čitavu Srbiju sa ciljem da dođemo do svakog građanina i upoznamo ga sa razlozima bojkota izbora. Danas smo u Čačku, sutra u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji, prekosutra u Trsteniku i Kruševcu i tako redom do kraja februara u Požarevcu, Smederevu, Nišu, Leskovcu…”, poručio je Obradović.

On je pozvao građane da se odazovu i posete karavan Dveri širom Srbije.

“Mi smo žrtve medijske negativne kampanje koja o nama govori sve najgore, a ovo je sada jedinstvena prilika da nas građani bolje upoznaju – direktno, bez režimskih posrednika”, zaključio je Obradović.

Izvor: MNA