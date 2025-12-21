Умерено облачно, највиша дневна температура до 8 степени

Proleće u zimu – do 20 stepeni, iznad proseka za februar Ujutru ponegde mraz i magla, ali tokom dana pretežno vedro i još malo toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 6, najviša dnevna iznad proseka, od 14 do 20 stepeni. Ujutro ponegde magla i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

