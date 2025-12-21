ЦВЕТЊАК Фото: Александра Мишић
Умерено облачно, највиша дневна температура до 8 степени

Прогноза времена за 22. децембар
 Понедељак: Ујутру магла и ниска облачност, која ће се у Тимочкој крајини, на северу и западу Србије, као и по појединим котлинама задржати и већи део дана, док се на истоку Србије понегде очекује и сипећа киша (росуља). У осталим крајевима умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар у већем делу земље слаб, на југу Баната и у доњем Подунављу умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од -2 до 4 степена, а највиша дневна од 4 до 8 степени. Увече и током ноћи поново локално формирање магле. 

БЕБЕЕ
Јуче ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
PRVI AVION POLETEO SA „MORAVE“

Posle pet meseci od otvaranja, sa aerodroma „Morava“ poleteo je prvi avion sa putnicima ka Beču. Prvim letom od Kraljeva do Beča, od danas je uspostavljen redovan avio-saobraćaj na aerodromu „Morava“ kod Kraljeva. Prethodno, ATR 72 kompanije „Er Srbija“, sleteo je na Aerodrom „Morava“ i dočekan vodenim topovima.  Avion ka Beču trebalo je da poleti […]

Danas i do 20 stepeni

Proleće u zimu – do 20 stepeni, iznad proseka za februar Ujutru ponegde mraz i magla, ali tokom dana pretežno vedro i još malo toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 6, najviša dnevna iznad proseka, od 14 do 20 stepeni. Ujutro ponegde magla i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab […]

