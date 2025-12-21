Умерено облачно, највиша дневна температура до 8 степени

Прогноза времена за 22. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Понедељак: Ујутру магла и ниска облачност, која ће се у Тимочкој крајини, на северу и западу Србије, као и по појединим котлинама задржати и већи део дана, док се на истоку Србије понегде очекује и сипећа киша (росуља). У осталим крајевима умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар у већем делу земље слаб, на југу Баната и у доњем Подунављу умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од -2 до 4 степена, а највиша дневна од 4 до 8 степени. Увече и током ноћи поново локално формирање магле.