Јуче ТРИ ДЕЧАКА

ИЗВОР: Кабинет градоначелника Чачка Радни тим за праћење ширења корона вируса на територији Чачка оформио је Саопштење за јавност, за претходни дан, 27. новембар. На одељењима у оквиру Опште болнице Чачак нема ковид пацијената. Такође, нема пацијената ни у респираторном центру, нити на респиратору. У протекла 24 часа, отпуста и пријема пацијената није било. За […]

