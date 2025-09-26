Zdravstvo

Јуче ТРИ ДЕЧАКА

бебе

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ТРИ ДЕЧАКА.

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Društvo Grad Zdravstvo

ШЕСТ ДЕВОЈЧИЦА И ЈЕДАН ДЕЧАК јуче дошли на свет!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено СЕДАМ БЕБА, ШЕСТ ДЕВОЈЧИЦА И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Zdravstvo

КОВИД: БЕЗ ПРИЈЕМА И ОТПУСТА ПАЦИЈЕНАТА

vladecaglas

ИЗВОР: Кабинет градоначелника Чачка Радни тим за праћење ширења корона вируса на територији Чачка оформио је Саопштење за јавност, за претходни дан, 27. новембар. На одељењима у оквиру Опште болнице Чачак нема ковид пацијената. Такође, нема пацијената ни у респираторном центру, нити на респиратору. У протекла 24 часа, отпуста и пријема пацијената није било. За […]

Društvo Grad Zdravstvo

Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

