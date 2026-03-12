ДО ЈУНА НАЦРТ ЗАКОНА О РОДИТЕЉУ-НЕГОВАТЕЉУ

У оквиру Стратегије „Србија 2030“, најављено је доношење новог закона, којим треба да се унапреди положај родитеља деце са тешким здравственим стањем или са посебним потребама. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски рекла је за РТС да се завршетак израде Нацрта Закона о родитељу-неговатељу очекује до јуна месеца.
– Верзија није предвиђала уплату пореза и доприноса, самим тим родитељи-неговатељи не би остварили правно на пензионо осигурање. Наша логика је била да ми већ у нашем постојећем Закону о социјалној заштити имамо одредбу која предвиђа да уколико родитељ у трајању од 15 година негује дете, дакле није радно ангажован, које је корисник увећане туђе неге и помоћи, он када испуни старосне услове може остварити право на минималну пензију – рекла је Ђурђевић Стаменковски.
Министарка је рекла да ће држава давати месечно на родитеља-неговатеља износ већи од 100.000 динара.
– Предлогом са којим ћемо сада изаћи имаћемо уплату пореза и доприноса за сваки месец. Њима ће бити урачуната свака година стажа, а не да они морају 15 година да негују дете да би се тих 15 година препознало као услов за остваривање права на пензију – истакла је Ђурђевић Стаменковски.
Министарска наглашава да је кључни капитал овог закона то што ће родитељи-неговатељи бити препознати као категорија.
– Први пут овако нешто уводимо у систем социјалне заштите. На износ од 40.000 динара, које је право које остварују њихова деца, родитељи-неговатељи остварили би накнаду од 65.000 динара нето сваког месеца и уплату пореза и доприноса, чиме би та бруто плата била преко 90.000 динара током сваког месеца. Они би имали наравно пензијско и здравствено социјално осигурање – истакла је Ђурђевић Стаменковски.
Ђурђевић Стаменковски сматра да ће Нацрт закона бити завршен и пре јуна.
– Дубоко верујем да ће ангажман свих у Радној групи, где су и удружења која заступају интересе родитеља, а не само представници институција. Апсолутно је била инклузивна Радна група са широким приступом и са могућношћу да свако може да изнесе своје мишљење. Сматрали смо да ово треба да буде питање општег договора и консензуса пре свега са њима, родитељима, који треба да буду корисници овог закона – рекла је министарка.
Кад деца напуне 18 година постоји могућност да, уколико имају најмање једну годину стажа, добију инвалидску пензију, наводи министарка.
– Они и данас имају право на процену комисије на личну инвалиднину. Већина родитеља жели да њихова деца буду радно ангажована. Много њих је физички слабо да помогне себи, али је ментално очувано и способно, самим тим за неке врсте радног ангажмана. Министарство се бави унапређењем положаја особа са инвалидитетом – рекла је министарка.
