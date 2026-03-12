СУСРЕТ НАУКЕ И ПРАКСЕ

НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ СВЕЧАНО ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ
Међународни симпозијум о биотехнологији (SYMBIOTECH) традиционално се одржава у марту на Агрономском факултету у Чачку. Данас је свечано отворен 31. по реду, а ове године, четврти пут као међународни скуп. Симпозијум окупља стручњаке из области агрономије, зоотехнике и прехрамбене технологије, уз мини сајам и презентацију великог броја научних радова. Током дводневног скупа, поред пленарног предавања домаћих и иностраних предавача и научних сесија по областима, планирани су и панел дискусија „Agro-reset: како учинити пољопривреду поново ‘cool’ за младе?“, посета дестилерији и Скупштина Асоцијације факултета пољопривредних наука Југоисточне Европе.
РАЗМЕНА НАУЧНИХ САЗНАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДОВА
Агрономски факултет у Чачку домаћин је традиционалног дводневног Међународног симпозијума о биотехнологији који окупља научнике, професоре, студенте и стручњаке из области пољопривреде, прехрамбене технологије, заштите биља, сточарства и примењене хемије, као и произвођаче и прерађиваче хране. Скуп се бави темама из области ратарства, воћарства, зоотехнике и заштите животне средине, уз мини сајам прехрамбених производа и велику научну продукцију. Поред размене научних сазнања и представљања радова из области биотехнологије, који се објављују у зборнику, симпозијум је веома важан и за повезивање са привредом, односно, за повезивање науке и праксе, рекао је за наш лист Владимир Курћубић, декан Агрономског факултета.
– Овогодишњи Симпозијум о биотехнологији обухватита око 200 истраживача, а пријављено је 105 радова, који ће бити објављени у Зборнику радова. Научна продукција овог скупа је међународног карактера. Ове године, поједини први пут учествују на скупу, имамо истраживаче из Норвешке, Русије, Румуније, Бугарске, Словачке и, наравно, из свих држава бивше Југославије. Пријављено је много веома квалитетних радова, који ће бити изложени у шест области, а то су: ратарство, повртарство и крмно биље; воћарство и виноградарство; сточарска производња; заштита биља и безбедност хране и животне средине; технологија хране и нутриционизам и примењена хемија – наводи декан Курћубић.
СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ФАКУЛТЕТА
Међународном симпозијуму о биотехнологији присуствују и представници Асоцијације факултета пољопривредних наука Југоисточне Европе, чија је чланица и Агрономски факултет из Чачка, од 2018. године.
– Асоцијација пољопривредних факултета окупља високошколске институције у региону ради унапређења научно-истраживачког рада, размене знања и усклађивања студијских програма. Циљ Асоцијације је одржива пољопривреда, размена студената и сарадња са међународним партнерима, односно, одржавање редовних састанака декана и представника факултета, организовање конференција и заједнички научни пројекти. На састанцима се, углавном, говори о будућности пољопривреде, модернизацији наставе и заједничком наступу у оквиру пројеката које финансира Европска унија. Током симпозијума биће одржана Скупштина Асоцијације, угостили смо декане и продекане 12 пољопривредних факултета, од Љубљане до Скопља, и донећемо смернице и план рада за 2026. годину – најавио је Курћубић.
Током дводневног симпозијума, поред пленарног предавања домаћих и иностраних предавача и научних сесија по областима, планирани су и панел дискусија „Agro-reset: како учинити пољопривреду поново ‘cool’ за младе?“ и посета дестилерији.
– На панел дискусији ће учествовати декани и продекани из Асоцијације, представници привреде, великих млекара, пољопривредних система, директори средњих пољопривредних, прехрамбених и хемијских школа и ученици који ће моћи да се информишу о високом образовању у области пољопривреде, односно, како вратити стару славу производње и прераде хране – рекао је декан Агрономског факултета.
МИНИ САЈАМ ХРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
Током симпозијума испред зграде Агрономског факултета и у великој учионици ове образовне установе, биће организован мини сајам традиционалне хране, пића и пољопривредних производа. Локални произвођачи, мала пољопривредна газдинства, удружења, задруге и брендови промовисаће своје производе.
– Ове године ћемо имати 35 штандова, од којих ће 15 бити са традиционалном храном и пићем са наших простора. Мини сајам је, у ствари, промоција наше културе, традиције и брендираних производа. То је прилика да се представе наши мањи произвођачи, као и спонзори који заступају индустријски вид производње. На мини сајму је и 20 штандова са средствима за заштиту биља и семенском робом – навео је Владимир Курћубић, позивајући грађане да дођу, пробају домаће производе и упознају се са локалном понудом.
Н. Р.
Фото: Архива Агрономског факултета