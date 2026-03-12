СУСРЕТ НАУКЕ И ПРАКСЕ

Član Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnije Srbije (USPRS) Vladimir Adžić, izjavio je danas posle sastanka predstavnika Ministarstva prosvete sa sindikatima u Beogradu da je zahtev Unije za odlaganje početka školske godine okarakterisan kao bespredmetan, da je sve je u redu, a ono što nije, biće. “To bi otprilike bio stav o možda jedinom izlazu kojim […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

